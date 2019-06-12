【逃犯條例・示威者心聲持續更新】學生試後趕赴派物資：好感動

立法會今（12日）恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，立法會於凌晨零時發出黃色警示。至今早約8時，大批市民走出告士打道及夏愨道的來回線，佔領馬路。大批示威者響應罷工、罷課的呼籲，前來增援，而現場不乏年青人，有學生向記者透露，響應網上呼籲到場，亦有人在考試後立即趕至現，望能「幫香港出分力」。

中四曾同學表示，今日考試後隨即趕到現場參與集會。（陳蕾蕾攝） 學生：想幫香港出分力 中六學生李同學表示，今日未有出席學校活動罷課前來，為想「幫香港出分力」，認為政府莫視民意，他不希望「遊行完咗就完咗」，希望香港年輕人可以再次出來向政府表達不滿，至於後續行動，則需視乎事態發展再作決定。 另外一名中四曾同學表示，今日考試後隨即趕到現場參與集會。他指，周日（9日）的遊行活動因父母阻止而沒有到場，故今日考試便立即到場。他直言，若未來行動持續，亦會考慮罷考部份科目支持。

身穿西裝的理工大學三年級生李同學，靜坐於添華道前線位置。（賴雯心攝） 理大生棄面試參與集會 身穿西裝的理工大學三年級生李同學，靜坐於添華道前線位置，陷入膠著。他指，原本今日準備進行一實習面試，因此身穿西裝，不過他認為今日最重要的事為到場發聲，於是聯絡公司，而公司方面亦同意改期。李同學帶備眼罩、迷李防暴盾、手套、頭盔及口罩到場，他指，不怕有衝突，只要條例不撤回，都會留守到最後。

今（12日）有不少年青人罷課或考試後趕到現場。（賴雯心攝）

+ 2

學生自發派物資。（陳蕾蕾攝） 學生自發派物資 示威者：好感動 西貢區中學三名中三學生表示，今天為考試後假期，早上7時多便到場協助，到場主要做支援，希望到場協助派發物資。鍾同學認為條例過份，因此到場支援，認為條例過了後果不堪設想。 剛畢業的戴小姐與友人自發於添馬公園近海富中心的位置派發物資，她今早6時到場，帶備了口罩、水及乾糧派發予有需要的示威者，有路經的示威者見有人準備物資，直言「好感動」。她坦言擔心被捕，不過仍然「想為香港做返啲嘢。」從現場所見，不時有市民經過物資站，都會將物資集中該處，再由他們派發予有需要人士。

罷工市民：「返工都係為生存，通過咗生存唔到」

於公關公司工作的Wibie全公司同事一同罷工，並於今早6時到場，至早上8時他與大批示威者一同走出龍和道。「返工都係為生存，通過咗生存唔到，今次可以留到幾耐就幾耐。」

另外，歐小姐指，公司文化開放，易於請假，因此今次一同參與罷工，「如果政府連咁多人遊行都唔聽，覺得好無力。」