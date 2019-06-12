【逃犯條例】入夜衝突暫緩和　下班打工仔加入示威者行列

反修例衝突下午激烈爆發，示威者在警方推進及驅散下被分散，繼續與警方對峙，但衝突場面在晚上暫時有所緩和。下班時間，未有罷工的打工仔，陸續加入示威者行列。他們指今午警方驅趕示威者已使用過份武力，感到心痛，希望為社會盡一分力。

市民下班後陸續到場支援

下班時段，警方射催淚彈、驅趕、推進的三段式戰略下，示威者被分散至各處，繼續與警方繼續對峙。儘管下午的發生激烈衝突事件，仍然無阻一些下班人士到場支援。

余小姐指她日前返新工，擔心上司不滿而沒有罷工，但今日在公司看電視，見到警民衝突，有示威者受傷，她感到心痛心酸。她指，由昨晚至今日留守的、最前線的人全是年輕人，自己作為成年人感到自卑及羞恥，誌為要為社會盡一分力，對政府不回應市民訴求感憤怒。

胡先生則擔心修例通過後，會失去言論自由，直指法例可以好模糊，「係咪得罪咗政權嘅時候（就會被捕），製造咗恐慌」，而官員對修例亦解釋不清。他直言不相信政府所謂的保障，絕不收貨，「做任何嘢都有機會觸發法例？呢個先係大問題！」

市民和平表達民意，103萬人上街，但政府仍強硬推行，「應該畀多啲時間修訂一條大家都關心嘅條例。」批評政府漠視民意，又指﹕「曾經我都好鐘意呢個城市，只係可惜政權唔係由民選出嚟，我哋意見唔係咁重要，對呢個城市感失望。」

由鰂魚涌下班後到現場的Dennis表示，因支持反修例於是到場，但顧忌人身安全而未有到前線，但見到防暴警察驅趕示威者，「好無奈，好激動」。事件中多人受傷，他認為警方不需要用如此大的武力。希望政府盡快撤回修訂，示威行動一直持續的話，他會每日抽空到場支持。

晚上的紅棉路，警方防線未有鬆懈。（陳蕾蕾攝）

大律師：政府想用暴力轉移視線，係污糟邋遢嘅手法

任職7年的大律師有參與早前法律界發起的黑衣遊行及周日（9日）的遊行。她認為早前警方並非用適當武力制止市民，而是出現濫用暴力的情況，因此想親身到場觀察警方如何對待示威者。她指，今日較早前已在看到有防暴警察駐守公園位置，「公園係公眾範圍，唔應該防暴警察係到。我頭先都有問到沙展，佢都冇答到我。」

她指，對於周日在遊行後，至11時政府便發出聲明，但當時現場仍有大批示威者在場。「我同好多行家討論過，聲明就一定draft（草擬）定，認為政府係特登係個個時間公佈，激起在場人士。就算我呢個年紀、呢個專業，應該要冷靜理性面對嘅，都會激動。我覺得政府係想用暴力衝突以轉移視線。呢個係非常污糟邋遢嘅手法。但係自從佔中之後，大家公民意識都提高，係唔會咁易俾佢模糊到焦點。」她續指，香港人大部分都很有原則，因此「價值觀驅使你去做，你認為正確嘅事」。