【逃犯條例】大部份示威者撤離夏愨道　部份路面已有汽車行駛

凌晨1時30分左右，在夏愨道留守的人士，陸陸續續離開佔據路面。直至凌晨2時，路面上只餘下零星示威人士，在場清理部份物資。由於下午衝突時，有部份示威人士進入附近地盤，自行取出物件作防線路障，地盤工人於凌晨約2時，走出馬路檢回屬於地盤的物件，包括竹棚、雪糕筒等。在場示威者及警員均沒有阻止。此外，大會堂的示威人士亦陸續離開。

由於示威者已離開，已有部份東行車輛，使用逆線穿過美利道、前往皇后大道中前往灣仔。而介乎軒尼斯道與金鐘道的交通，亦已局部重開。皇后大道中西行往金鐘道，雖仍有障礙物，但車輛可取道法院道前往中環。與此同時，約20多名警察，仍在政府總部一帶嚴防，有車輛在「連儂牆」附近被抽查，另金鐘及灣仔多個路段，均有多名警員佈防。

地盤工人取回竹棚竹枝等地盤財物。(陳永武攝)

王小姐在現場回收膠樽。(陳永武攝) 在衝突點金鐘一帶，現時只餘十多人，都在收拾物資，及打掃地上的垃圾，而附近未見警察駐守。灣仔警署對出的金鐘道，為晚上最後的對峙點，亦只餘下雜物組成的路障，未有示威者看守。附近亦只有約十名軍裝警，未見防暴警出沒。 選擇留守到最後階段的王小姐，與家人昨日參與和平示威。她稱，自己未有上前線，故選擇於示威後，在中環大會堂與家人一同收拾垃圾並回收膠樽，稱該行為是自發活動，同時減輕清潔工的負擔，更十分高興收拾期間有其他示威者加入。

金鐘道部份路障被移離，車輛可通過。(賴南秋攝)