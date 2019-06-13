【運油車墮球場】運油車衝出龍翔道翻側　飛墮大窩坪球場險釀巨災

今（13日）晨約6時，一輛運油車沿龍翔道往荃灣方向行駛，途至畢架山花園對開時，突然失控自炒，先剷上行人路，撞壆及防撞攔，繼而衝出龍翔道範圍，跌落約10多米高的山坡，全車翻側衝落大窩坪球場(石硤尾配水庫遊樂場)，所幸當時球場位置無人。

36歲姓劉運油車司機被困，仍有知覺自行報警求助。救援人員趕至，消防協助司機離開車廂。所幸現場並無發生火災，否則後果堪虞，消防在場戒備；救護員為司機檢查，發現他頭及手部受傷，傷勢不輕，立即急救再由救護車送院治理；警方正調查車禍成因。

其同事鄺先生表示，得悉消息後便立即趕到現場，現時還未了解到受傷司機情況，但其駕駛記錄良好；另外，運油車則會待確保車上沒有油後，便會拖走。

據了解，司機今凌晨4時開工，車上5個油缸中4個載有油渣，意外後出現輕微滲漏。

過往運油車意外



今年5月27日，凌晨2時許，一輛運油車沿吐露港公路往大埔方向行駛，近白鷺湖對開突然起火，事件中幸無人受傷。



去年1月30日，下午2時許，一輛載運16,000升電油的運油貨車沿青衣南橋往九龍方向行駛，途經青衣交匯處迴旋處時，突然失控翻側，四輪朝天，橫擱路邊石壆。司機受輕傷，送院治理。