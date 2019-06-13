【逃犯條例．持續更新】6.12放逾150枚催淚彈　11人涉暴動等被捕

因修訂《逃犯條例》引起的示威最終演變成一場激烈的警民衝突，警方向示威者發射布袋彈、橡膠子彈、催淚煙等，昨日特區政府將事件定性為「暴動」。警務處處長盧偉聰見記者稱，昨日於整個行動中發放了超過150枚催淚彈、20發布袋彈、及數發橡膠子彈。另外，共拘捕了11名人士，涉擾亂公眾地方秩序、襲警、非法集會、與暴動有關罪行等。

盧偉聰表示，昨日早上8時至下午3時，警員一直保持忍容、克制的態度，面對示威者衝擊，警員因感到生命受威脅，為了保護自身及他人的人身安全，警方依從指引，使用了不同武器，包括警棍、布袋彈、胡椒噴霧、胡椒彈、催淚水劑、橡膠彈、手擲催淚彈，全是低殺傷力武器。

盧偉聰稱，整個行動中發放了超過150枚催淚彈、20發布袋彈、及數發橡膠子彈。

拘捕11人 涉暴動罪、襲警等

盧偉聰稱，警方目前共拘捕了11名人士，涉擾亂公眾地方秩序、襲警、非法集會、與暴動有關罪行等。行動中共有22名警員受傷。

強調跟足指引使用武力

昨日有示威者頭部中槍，有人質疑警員是否違犯使用指引，過分使用武力。盧偉聰稱，警員絕對有跟足指引，因警隊有嚴格指引，警員亦有接受訓練如何使用武力。對於有示威者頭部中彈，盧偉聰表示不清楚對方有沒有報案，讓警方可檢查他的頭部傷勢，稱傷者報案後，警方可跟進事件。

另外，警方疑於未舉黑旗的情況下開槍，盧偉聰稱，根據指引，警員在可行的情況下會發出警告，警方除了舉黑旗，亦會用口頭大聲進行警告。如在危急關頭，亦可能做了武力行動再警告。

昨日示威中，警方發放了布袋彈、橡膠子彈、催淚彈等，有記者問及是否保證不用實彈，盧偉聰稱，該講法太空泛，「如果有日佢哋用汽油彈、土製炸彈咁點？」盧偉聰表示，警隊會保持克制，不會亂用武力，而昨日的情況便會使用低殺傷力的武力。

被質疑警方事發後在醫院拘捕示威者，盧偉聰稱，當警方得知有人涉嫌干犯罪行時，無論對方身處在哪裡，有合理懷疑時，都會進行拘捕行動，而是次知道有人在醫院，所以有拘捕行動。

一哥盧偉聰會見記者。（魯嘉裕攝）

盧偉聰強調一向對記者客氣

示威行動中，不少傳媒從業員遭到警方阻礙，如有記者表明身份後，被警員稱「記你老母」、有警員對著記者發放催淚彈等。被問及警方是否不尊重傳媒從業員，盧偉聰表示，警隊一直與傳媒保持良好關係，「從來我對記者最客氣最有禮貌。」現場傳出笑聲，盧偉聰即指，「大家唔好笑，我明你哋個別有遭遇或有睇法，但我哋嘅心、警隊有心做好同傳媒關係。」盧偉聰透露，在昨日如此混亂的情況下，警隊仍派出了32警務人員做傳媒聯絡隊。他解釋，警隊不會針對傳媒朋友，惟有個別示威者假扮記者，始會要求查看隨身物件，明白該做法會令真正的記者感到不開心，希望記者能體諒。

防暴警察向示威者發放催淚彈。（資料圖片）

2014年，為驅散佔領路面的示威者，防暴警察發放了87枚催淚彈，觸發了「雨傘運動」的開始。昨日防暴警察再發放催淚彈，更發射了布袋彈。

為控制場面 警使用多種武器

一場反修訂「逃犯條例」的和平示威被漠視，激發數以萬計的市民昨日聚集於立法會外，以人牆阻止立法會進行二讀。由昨早的佔領金鐘、中環多條道路，包括龍和道、夏愨道等，成功令立法會取消會議，到下午3時許政總外警方與示威者的衝動突然加劇，警方多次向示威者放胡椒噴霧，氣氛緊張。

直至下午3時45分，示威者一度攻破警方防線，進入立法會示威區，防暴警察向示威者發射了首枚催淚彈，其後的時間內警方多次發射催淚彈，及發了6枚布袋彈。昨日警務處處長盧偉聰見記者時表示，為控制場面，警方使用了不同武器，包括警棍、布袋彈、胡椒噴霧、催淚水劑、橡膠彈、手擲催淚彈。