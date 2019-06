【逃犯條例】6.12衝突警拘11人　一哥認醫院拘捕示威者

政府修訂《逃犯條例》引起爭議,激發警民衝突。警務處處長盧偉聰表示,警方在6月12日衝突中拘捕11人,涉及暴動罪、公眾地方內擾亂秩序行為、非法集會,以及襲警。據了解,警方在醫院拘捕約四名示威者,疑因求醫時宣稱吸入催淚煙不適有關。消息指,約60至70人因吸入催淚煙不適到公立醫院求醫。

被問到警方有否在醫院拘捕示威者,警務處處長盧偉聰回應警方如果有理由相信傷者與刑事罪行有關,無論何地都會採取拘捕行動。(高仲明攝)

被問到警方有否在醫院拘捕示威者,警務處處長盧偉聰回應稱,警方如果有理由相信傷者與刑事罪行有關,無論何地都會採取拘捕行動,例如對付黑社會「有合理懷疑,知道佢喺醫院,會是作出行動。唔係唔理三七廿一喺醫院就拉咗你先,(警員)唔會去醫院干擾人接受治療。」,他強調警方只是緊守崗位(No matter where they can arrest (protesters), won’t wait until they come out. We just doing our duty.)。盧偉聰初時無法歸納市民對醫院拘捕行動的想法,稱「Sorry I can’t find the right word.(抱歉我無法找到合適形容)」惟盧偉聰未有交代醫院拘捕人數。

據了解,警方在醫院拘捕約四名示威者,疑因求醫時宣稱吸入催淚煙不適有關。消息指,約60至70人因吸入催淚煙不適到公立醫院求醫。

據伊利沙伯醫院醫護人員透露,內部流傳兩名到院求醫的傷者自稱在中環衝突中受傷,即被警方拘捕。(余睿菁攝) 據伊利沙伯醫院醫護人員透露,內部流傳兩名到院求醫的傷者自稱在中環衝突中受傷,即被警方拘捕。醫護人員指出,程序上駐院警會將特別個案寫在更簿,例如黑幫械鬥等以便跟進,但今次拘捕行動更為迅速。他表示大型事故傷者在急症室作分流時,會將受傷原因以標籤貼起,名單會送往總部,用以統計受傷人數以及評估傷勢。 其中一名男子被送入院後,警方不斷要求將傷者送入羈留病房。當值醫生拒絕,要求將傷者送往外科病房治理。急症室醫生諮詢三名外科醫生,三名外科醫生均認為傷者不宜送往羈留病房,最終傷者在外科病房接受治療。

城大學生會證實有學生昨晚於醫院以暴動罪被捕,律師正於警署進行協助。署理外務副會長邵嵐表示,目前已掌握的被捕學生暫只得一人,暫不便透露該學生身份及所屬學系,至於被捕原因,則仍有待律師稍後交代。學生會正部署下一步支援工作。