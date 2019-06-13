【逃犯條例】6.12衝突警拘11人　一哥認醫院拘捕示威者

政府修訂《逃犯條例》引起爭議，激發警民衝突。警務處處長盧偉聰表示，警方在6月12日衝突中拘捕11人，涉及暴動罪、公眾地方內擾亂秩序行為、非法集會，以及襲警。據了解，警方在醫院拘捕約四名示威者，疑因求醫時宣稱吸入催淚煙不適有關。消息指，約60至70人因吸入催淚煙不適到公立醫院求醫。

被問到警方有否在醫院拘捕示威者，警務處處長盧偉聰回應警方如果有理由相信傷者與刑事罪行有關，無論何地都會採取拘捕行動。（高仲明攝）

被問到警方有否在醫院拘捕示威者，警務處處長盧偉聰回應稱，警方如果有理由相信傷者與刑事罪行有關，無論何地都會採取拘捕行動，例如對付黑社會「有合理懷疑，知道佢喺醫院，會是作出行動。唔係唔理三七廿一喺醫院就拉咗你先，（警員）唔會去醫院干擾人接受治療。」，他強調警方只是緊守崗位（No matter where they can arrest (protesters), won’t wait until they come out. We just doing our duty.）。盧偉聰初時無法歸納市民對醫院拘捕行動的想法，稱「Sorry I can’t find the right word.（抱歉我無法找到合適形容）」惟盧偉聰未有交代醫院拘捕人數。

據了解，警方在醫院拘捕約四名示威者，疑因求醫時宣稱吸入催淚煙不適有關。消息指，約60至70人因吸入催淚煙不適到公立醫院求醫。

據伊利沙伯醫院醫護人員透露，內部流傳兩名到院求醫的傷者自稱在中環衝突中受傷，即被警方拘捕。（余睿菁攝） 據伊利沙伯醫院醫護人員透露，內部流傳兩名到院求醫的傷者自稱在中環衝突中受傷，即被警方拘捕。醫護人員指出，程序上駐院警會將特別個案寫在更簿，例如黑幫械鬥等以便跟進，但今次拘捕行動更為迅速。他表示大型事故傷者在急症室作分流時，會將受傷原因以標籤貼起，名單會送往總部，用以統計受傷人數以及評估傷勢。 其中一名男子被送入院後，警方不斷要求將傷者送入羈留病房。當值醫生拒絕，要求將傷者送往外科病房治理。急症室醫生諮詢三名外科醫生，三名外科醫生均認為傷者不宜送往羈留病房，最終傷者在外科病房接受治療。

城大學生會證實有學生昨晚於醫院以暴動罪被捕，律師正於警署進行協助。署理外務副會長邵嵐表示，目前已掌握的被捕學生暫只得一人，暫不便透露該學生身份及所屬學系，至於被捕原因，則仍有待律師稍後交代。學生會正部署下一步支援工作。