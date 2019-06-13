【逃犯條例】絕食抗修例　康展華：政府將仇恨種落兩代人身上

政府無視報道指的百萬人上街遊行反對《逃犯條例》修訂，照常恢復二讀辯論，事件激發市民到金鐘示威，最終演變成一場激烈的警民衝突。灣仔區議員楊雪盈、教大社會科學系講師黎明、港大社會工作及社會行政學系教授何式凝等逾廿位藝文界人士，於周三凌晨開始在金鐘政府總部天橋上進行103小時接力絕食，抗議政府堅持修例。 煙硝彌漫、子彈橫飛之中，眾人一方面抗爭反修訂，同時堅持絕食。絕食至今超過24小時，今日連儂民主牆旁，有七位藝文界人士接力絕食，當中包括灣仔區議員楊雪盈及康展華。

灣仔區議員楊雪盈表示，昨早上寫完「撤回」後警察便到場驅趕。（蔡正邦攝）

發現其實很多地方都不安全 楊雪盈

昨日下午3時許，「速龍」於天橋出現，灣仔區議員楊雪盈走到最前，表示自己與一眾絕食者沒有武器，但對方沒有理會。氣氛變得緊張，警方於地面向橋上扔催淚彈，之後警方將天橋封鎖，楊雪盈與一眾絕食者未能離開天橋。

楊雪盈表示，昨早上寫完「撤回」後警察便到場驅趕，被警方驅趕後身體不支，出現血糖低、頭暈及意識模糊等症狀，由於需要赴前線對抗，因此有食過少許食物，她表示有與絕食參與者商討，哪個地方會比較安全，但發現其實很多地方都不安全，她表示很多人都想堅持絕食103小時，但認為需要考慮自己身體在此情況是否適合。

或暫停絕食協助受傷及被捕市民

楊雪盈其後於現場支援同事，前往前線協助市民。她指若議員不即場提供協助，相信會有更多人被捕。楊雪盈認為長遠仍至少有一星期抗爭，現時會考慮會否需要調整自己角色，選擇暫停絕食，或協助被捕市民，相對或更有效。

楊雪盈之後遇到兩名12、13歲的學生運送物資，又看到前香港眾志成員黎汶洛帶著一群穿著校服的學生來送物資，「政府憑甚麼要那麼多人用條命黎搏？」楊雪盈認爲，政府要交代清楚為何要拘捕示威者，另一方面要爭取時間協助被捕人士，作為議員的她希望「做得咩就做」，希望保障到他們的安全。她又指絕食行動已提及過發起人、參與者的名字，相信若警方要拘捕亦不困難，但不希望香港變成內地般，「依家已經有好強咁嘅感覺。」她指，接觸到中彈的女拔教師，指他現在非常害怕，但仍希望有議員能為他佐證一些事情，若就這樣告暴動罪非常過分，「或將來絕食者只是坐著絕食都會被拘捕。」

康展華稱，政府完全漠視市民聲音，繼而封草地、封立法會、封議員出入口，處理方法令事件升溫。（蔡正邦攝） 經歷第二次絕食的康展華稱，對上一次激發他絕食的是4年前立法會政改表決。他稱日前的報道指有超過一百萬港人上街，有足夠聲音反映市民擔心或反對《逃犯條例》，但政府完全漠視，繼而封草地、封立法會、封議員出入口。他認為政府的處理方法令事件升溫，「不是林鄭噚日滴兩滴眼淚就可以當無事。」

康展華感嘆「點解香港會變成這樣」（賴雯心攝）

政府是將仇恨種子種落兩代人身上 康展華

昨日金鐘現場不乏中學生。（陳浩然攝） 他指，經歷過五年前的雨傘革命的年輕人，現在已畢業在社會工作，昨日的抗爭看到很多10多歲的中學生，學生親眼目睹不必要的武力，「政府是將仇恨種落兩代人身上。」他認為稍微有良知、有安排的政府，會善用這五年時間疏導反對聲音，惟至今只是不斷將行動升級，如DQ時間、九子被審判等。他稱，若自己仍然年輕人，的確會對政府非常不滿，而且「窒息感覺很大。」康展華不敢再想未來，勸有能力的年輕人離開香港，「留畀老鬼撐」

康展華又指，自己生於50年代，認為自己那一代「欠了年輕人」，非常有歉疚感。他指自己經歷過「八九、六四」、「七一回歸」，那時相信民主會回歸，相信中國會慢慢變好，所以在重要時刻沒有強力爭取，現時即使中國或香港政府保證任何東西已沒有用，因為市民對政府已經失去信任。