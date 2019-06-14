【打擊黑工】持「行街紙」印籍女當非法勞工　被判入獄15個月

再有假難民因打黑工被判入獄，一名持「行街紙」的印尼籍非法勞工昨日（13日）在沙田裁判法院被判入獄十五個月。

入境事務處調查人員於本月十一日進行的「曙光行動」中，在九龍城的一間餐廳內拘捕一名37歲印尼籍女子。被捕時，她正在從事侍應工作。在檢查身份證明文件期間，她出示了由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），及後的調查發現她為免遣返聲請人士。一名涉嫌聘用該名非法勞工的僱主亦被拘捕，有關案件仍在調查中。



被捕的印尼籍女子昨日在沙田裁判法院被控在香港非法入境後或受遣送離境令或遞解離境令規限，未得入境處處長授權而留在香港接受僱傭工作。她承認控罪，被判監禁十五個月。



入境處發言人警告：「根據《入境條例》第38AA條，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。上訴法庭對違反有關條例的罪行頒定判刑指引，以監禁十五個月作基準。」



發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁三年及罰款三十五萬元。高等法院曾就此頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。根據法院判例，任何人士在決定聘用一名僱員前，必須採取一切切實可行的步驟以確定有關僱員是可合法受僱。除了查閱僱員的身份證外，該人亦負有明確的責任向僱員作出查詢，而僱員提供的任何答案不會令該人對僱用有關僱員的合法性產生合理懷疑，否則法院不會接納以此作為免責辯護。如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦必須查閱他／她的有效旅行證件，違例者經定罪後，最高可被判監禁一年及罰款十五萬元。