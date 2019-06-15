【珍惜生命】銅鑼灣時代廣場男子攀越八樓圍欄　直墮中庭昏迷送院

（鄧栢良攝）

今日（15日）早上八時許，銅鑼灣時代廣場內一名年約40歲男子，由商場高處墮下，倒臥大堂昏迷不醒。男事主由救護車送院搶救，警員仍在調查案件。

銅鑼灣時代廣場 前年兩宗墮樓案

據資料顯示，2017年1月一名中年男子於商場六樓一躍而下，倒臥商場二樓電梯大堂。同年2月銅鑼灣時代廣場內，一名歐洲籍青年由高處墮下，倒臥商場1樓中庭位置，他送院搶救後證實不治。

為防止自殺悲劇 斥資加高樓層欄杆

由於銅鑼灣的時代廣場，過去曾發生過多宗墮樓事件，2000年起更四年內發生三宗同類事件，時代廣場於2004年為防止自殺悲劇重演，斥資50萬元將6樓至8樓的欄杆由1.1米加高至1.8米，並加強保安巡邏，其後有關事件數字減少。

時代廣場回應指，今早約8時40分，一名男子攀越時代廣場8樓中庭圍欄墮下，保安人員發現後立即報警，救護員到場將他送院搶救。時代廣場有職員定時巡查各樓層，監察商場情況。

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