【逃犯條例】誘敵策略增清場警報復心態　前線嘆文官將武官送死

衝擊、驅散、警察疑過度使用武力過後，《逃犯條例》修訂以「暫緩」作結，但警民關係勢再度撕裂。有警員認為，今次激烈衝突過後，最後沒舉行會議，往後個別警員日後或面臨追究有點「文官將武官送死」的感覺。而綜觀近年的衝突，警方似有一種「誘敵」策略，先放少量警力於前線，當遇到衝擊，就出重兵驅散，此舉易令清場警員有報復心態，走得慢的示威者易成出氣對象。

6月12日的衝擊事件中，警員向示威者噴射催淚水劑。(香港01記者攝)

有前線警員認為，激烈警民衝突過後，已令廣大市民構成印象，認為是錯在警察，而在普遍警員心目中，衝突錯在示威者。他們亦認為，示威者向警員掟磚等場面，沒得到公眾的注視。

綜合近年的警民衝突場面，有警員感到，自從旺角「暴動」開始，警方對激烈示威所採取的策略，似乎是先在衝突前線，放少量警力，當較薄弱的警力受到衝擊，有警員受傷後，就有「大條道理」出重兵用武力作出驅散行動。

有警員認為，綜觀近年的衝突事件，警方似乎在處理激烈衝突事件時，在衝突前線放少量警力，當較薄弱的警力受到衝擊，有警員受傷後，就有理由出重兵用武力驅散示威者。(香港01記者攝)

而當前線的警員目睹同袍曾受襲，在警員之間重視brotherhood（手足情誼）的文化之下，出動驅散示威者的警員，自然會非常憤怒。當重兵出擊時，他們確會有報復心態，及為防自己被「打到瞓低」，因些形成出手過重的局面，「走得慢」的示威者，會變成出氣對象。「最慘係，你一衝擊警察就會打，原本無仇無怨嘅人，搞到唔係你死就我亡咁，完全係政府一手造成」。

激烈警民衝突過後，有警隊中層感到，政府及立法會沒即時恢復會議，有點「文官將武官送死」的感覺。周三的衝突，警員先守住立法會及政總防線，受衝擊後警員再作推進，清走了示威者，當時他們的目標，是要守住立法會，令議員可以開會。但當他們完成任務後，會議卻一直沒有進行。

有警員認為，6月12日警方守住立法會後，會議卻沒有進行，有點「文官將武官送死」的感覺。(香港01記者攝)

而在衝突的過程中，出現了警察懷疑使用過度武力的情況，特別是在衝擊後30分鐘後的情況，並不理想，個別的場面，警員或會面臨被追究。「幫你打開咗條路，班文官又唔開會，最後要清算時，警察就要去孭」。

此外，在衝突過後，部份警察家庭也開始出現撕裂，有警員的子女有參與示威，或不認同警方的驅散行為，出現爭吵。