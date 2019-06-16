【逃犯條例】20人不適送院　一人命危　人潮自發開路、拍手打氣

撤回逃犯條例參與遊行人潮如鯽，除了原定的軒尼詩道外，駱克道、謝斐道及告士打道亦全面開放予遊行隊伍。人潮中不少人感到不適及暈倒，有學生為不適者降溫，而救護員推床穿過人群救援，遊行人士立即大叫「開路」，令救護員可盡早到達現場及將傷者送走。據醫管局透露：截至晚上7時，共有4男16女需要送院，分別送往律敦冶和瑪麗醫院，其中一名27歲姓陳女子在律敦冶留醫情況危殆，10人情況穩定，其餘9人出院。

夏慤道有救護車駛入人群，遊行人士立即散開。（陳蕾蕾攝）

遊行不適危殆的27歲姓陳女子，是於下午4時37分，偕同40歲男性友人遊行至軒尼詩道500號時不支倒地送院。此外，差不多時間，一男一女在遊行隊伍中感到不適，被安排在崇光百貨對開的救護站休息，有人報警求助。救護車無法直接駛至，只好在距離約300米外的蘭芳道停泊，救護員下車推床及輪椅前往，走入遊行人群時，有市民大叫「開路呀！」人群迅即散開，讓救護員順利帶走傷者。

此外，一名女子在遊行期間懷疑熱衰竭，在場擔任first aid隊員的學生，先為她降溫及餵飲葡萄糖水，惟其後發現情況不妙，遂報警求助。遊行人士在前大叫開路，示威人士亦分開兩旁讓救護員通過，並拍手為他們打氣。

至下午6時許，告士打道亦有市民暈倒，被送上救護車，市民立即讓路及拍手鼓勵，而下午6時半駱克道亦有人不適暈倒，仍然清醒。

另外，遊行現場亦有多宗企危事件。其中一宗發生於下午2時53分，有市民指中央圖書館天台疑有人危站，警方及消防到場未有發現，據悉經初步調查後，較早前曾有職員到天台，相信事件是善意虛報。另外，下午4時43分，在銅鐵灣皇室堡的天台位置，一名男子危站，多名市民目擊情況及報警，警方接報到場，男子被帶回安全位置及送上救護車接受檢查。

多名遊行人士暈倒。（蔡正邦攝）