【逃犯條例】物資站成抗爭遊行後援　成員：仍可堅持喺到就堅持

民陣今日發起反修例遊行，除了絡繹不絕遊行人士，物資站遍佈金鐘多處，連日來亦默默為示威及遊行人士提供後援，其中最大型、設於添馬公園的物資站，更是24小時無間斷運作，成員指成立因由全因612衝突被警「掃場」後團結起來，各人都是希望以自己方式參與運動，出點綿力。

近添馬公園海濱長廊對出空地的物資站為最大物資站。（陳蕾蕾攝）

晚上約8時半，多名遊行人士走到添馬公園席坐地上休息，於添馬公園海濱長廊附近，一個物資站不時派發乾糧、水、退熱貼及口罩等，亦有急救站儲存大量生理鹽水等。物資站其中一名21歲、任職物業管理的成員阿樂表示，該處是最大物資站，於11號晚上便開始營運，12號曾被警方「掃蕩」，「我哋之後pick up返成個站做過」，後來大家開始認識物資站的重要性，其後便陸續增設其他的物資站。

被警掃蕩後團結壯大

他表示，開設物資站的緣由非常突然，「突然有個人叫我幫佢拎嘢，我哋兩個就開咗個物資站」，原本僅有一個較小的物資站於政總外，直至警方強硬掃蕩，「派吓派吓，佢（警方）又掃蕩完，所有（物資站）停就集合埋一齊」。機緣巧合下，所有物資站合作一起運作，「掃蕩行動完左之後，我哋不斷好似執垃圾咁將啲物資執返嚟。」他表示，現時金鐘共有五個物資站，而此處的急救站最大，「因為呢到最空曠，如果有任何事情發生，呢到可以處理最多傷者」。現時由他們發起的物資站約有四至五個，設於包括中信橋、立法會、龍和道等，但物資站主張不接受警方認為有「危險性」的物品，即頭盔、眼罩等，警方或會認為「具衝擊可能」的物件，但會接收糧食等物資。

每人參與方式不同

阿樂表示，物資站共有約10名主要成員，但不時有市民前來協助派物資，物資站更是24小時運作，被問及成員間是否有更表，「冇啊，你覺得攰就去休息，你覺得仍可堅持喺到就堅持」。對於為何會走出來運作物資站，他指「無他嘅，你覺得呢個屋企你重視嘅就會做」，他又表示每個人的參與方式都唔同，「我哋都想略盡綿力派吓水派吓糧食」。

留言板寫滿市民訴求

添馬公園入口處地上長近二、三十米的留言板，逾百張白紙寫上市民的訴求及心聲張貼於地上，有義工呼籲市民將自己的心聲留下，然後以膠紙張貼於地上，指「希望讓意見向政總延伸落去」，留言包括「香港人加油，永不放棄！」、「反惡法，林鄭下台！」，「反送中，撤惡法」、「示威者不是暴徒，林鄭才是暴君」等字句，不少市民駐足停留及寫下心聲。此外，又有大量市民獻白花於草地上，放上黃色雨衣，悼念昨日墮樓的男士。