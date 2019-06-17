【逃犯條例】指修例令人恐懼　示威者陳太：林鄭欠咗香港人一條命

修訂《逃犯條例》草案的爭議，接連觸發大型示威及衝突，過去一周的動盪更震憾社會各界，一而再破紀錄的遊行人數，不但只有土生土長的香港人上街，還有上世紀由內地來港的「舊移民」。67歲的陳太從偷渡來港，再遠嫁台灣，為的只是兩個字——自由，如今卻有人因為「惡法」而送命，令她痛心疾首，「林鄭殺人，佢欠咗香港人一條命！」

●「打死都唔走，因為香港自由」

上世紀70年代的大陸偷渡潮，陳太是其中一份子，來港後堅決她不肯返回內地，「打死都唔走，因為香港自由！」在香港生活20多年後，她遠嫁台灣，擁兩地國籍，自此台港兩地走。如今，在大陸眼中，她是台獨份子；但在她眼中，她是中華民國的一份子。

●「呢條係惡法，仲毒過廿三條」

自八九民運開始，陳太參與過大大小小的集會運動，至雨傘運動、近日的反修訂《逃犯條例》遊行，她認為很多人已被喚醒。昨日遊行，她手持中華民國國旗行至立法會外，身體力行告訴港人：「台灣支持香港，為咗年青人繼續企出嚟！」她指「送中」條例令她恐懼，故一周以來大部份日子均到場支持反修例，「呢條係惡法，仲毒過廿三條，唔知幾時點到你！」

●「林鄭殺人，佢欠咗香港人一條命！」

對於過去一周連場流血衝突，甚至有反修例示威者墮樓喪命，陳太數度稱：「我好痛心！我擋子彈、死咗都唔緊要，一定要撤回暴動罪名，釋放學生，嗰啲根本係公安嚟，欺負學生！」她希望林鄭下台及撤回「惡法」，否則「一定要走（離開香港），唔留戀！」同認為要解決問題關鍵，香港必須實行普選，「林鄭殺人，佢欠咗香港人一條命！」

遊行人士中，剛巧有一名來自台灣的18歲姓陳女生上前與陳丸交談。剛剛高中畢業的她，從未在台灣參與社會運動，但6月9日前兩天抵港後，連日的報道及警民衝突場景，令她震撼不已：「今日香港，明日台灣！」但她深受香港人的團結精神所感動，只盼台灣不會有出現催淚彈、或軍警拿槍指着百姓的一天。