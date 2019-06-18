【人狗墮樓】葵涌中年漢攬狗危坐窗邊　五小時後連人帶狗墮樓

周二（18日）凌晨零時許，警方接獲葵涌石籬二邨石佳樓一名男住戶報案，指懷疑其窗戶，被樓上單位住戶毀壞。警員往該單位調查時，發現一名50餘歲中年男子，攜同家中唐狗危坐窗邊，疑似精神有異，立即通知談判專家到場勸說，消防亦開出救生氣墊戒備，但事主一直置若罔聞。事發時，狗隻腰間有黑色絲帶，消防一度成功勸服事主返回安全位置。但雙方對峙約五小時後，男事主連人帶狗墮樓，唐狗當場死亡，男子昏迷送院搶救。

愛護動物協會將唐狗屍體檢走。（陳永武攝）

唐狗墮斃 男子昏迷

雙方對峙約五小時後，至清晨5時許，男事主將狗遞予消防，消防安全計用黑色絲帶纏住狗，詎料男子突然掙扎，最後連人帶狗墮樓。男事主與狗隻飛墮氣墊邊緣，再墮地重創，不省人事，救護員立即將他送往瑪嘉烈醫院搶救，當時他陷於昏迷，但仍有微弱呼吸；至於墮樓狗隻同告重傷，愛護動物協會到場證實牠已氣絕身亡，檢走屍體處理。

繩綁着石頭搖擺 毀爛樓下單位窗戶

事發時，男事主曾用繩綁着一塊疑似石頭硬物，在窗邊不斷搖擺，撞破樓下單位窗戶；其母亦疑曾被他襲擊頭部受傷，同需送院治理，警方現正追查事件內龍去脈警方調查下。

據知事主有情緒病紀錄

據了解，男事主有情緒病紀錄，2017年12月亦曾攀窗企跳10多小時。有鄰居稱，該名墮樓男子疑有精神病紀錄，曾進入精神病院治理。男事主與哥哥及母親同住，飼養一隻狗，常常帶狗隻至公共走廊大小二便，鄰居多次向管理處投訴。續指，男子於前年亦曾爬出窗外企圖跳樓，當時手抱一隻公仔。

葵涌石籬邨石佳樓 多次發生企跳案

翻查資料顯示，葵涌石籬邨石佳樓曾多次發生企跳事件。於2015年12月，一名姓李中年男子，懷疑憶女失去理智企跳，其間他手持一個毛公仔爬出窗外，之後於消防協助下返回屋內安全位置，沒有受傷；另外前年12月，葵涌石籬邨石佳樓一名男子，爬出大廈外牆，再沿著外牆的冷氣機槽爬上爬下。事主再沿水管爬至一樓平台，跳下消防員所戒備的氣墊，被警員一湧而上包圍制服。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

學友社學生熱線：25033399

利民會《即時通》：35122626