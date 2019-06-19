【夫婦墮樓】死者夫婦常爭執　女死者頸有勒痕　警列謀殺及自殺案

周二（18日）下午馬鞍山夫婦墮斃慘劇，警方將案件列作「謀殺及自殺」處理，相信女死者於墮樓前，曾遭人以尼龍繩勒頸，並發現死者夫婦生前不時為瑣事爭執，警方會循死者的精神狀態、家庭關係、生活背景及其他糾紛等多方面，追查慘劇因由。

兩名死者墮樓後當場死亡，附近牆壁被沾滿血漬。（陳永武攝）

● 窗花大開 遺下木凳

今日（19日）凌晨零時15分，沙田警區助理指揮官（刑事）陳昕警司，於案發現場錦泰苑錦麗閣對開向傳媒交代事件。陳警司指，昨午約5時20分，警方接報上址發生墮樓案，到場後發現一男一女死者（61及59歲），證實兩人當場死亡。消防協助破門進入死者所住的高層單位，發現廚房窗花被弄開螺絲，並有一張木凳置放於洗手盆旁，相信兩人均由該處墮下。

● 女死者頸有水平勒痕 屋內檢獲尼龍繩

陳續稱，兩名死者墮樓後，屍身均不完整，其中男死者多處骨折，而法醫發現女死者頸部，遺有呈水平狀的勒痕，亦有窒息徵象，相信人為造成，懷疑她死前曾被人勒頸。警方其後在單位搜查，尋獲一條長約1米的白色尼龍繩，懷疑與案有關，但單位內未有特別凌亂，亦無明顯打鬥痕跡。

● 死者夫婦不時會為瑣事爭拗

警方經進一步調查後，證實死者夫婦已居於錦麗閣20多年，男方為已退休地盤工人，女方則為家庭主婦，兩人育3女1子，死前與其中一對子女同住，但揭發夫婦二人關係並不和諧，不時會為瑣事爭拗，但並無家暴紀錄，而事發時鄰居亦未聞異樣。警方無檢獲遺書，稍後會檢查兩人手機紀錄，並循死者的精神狀態、家庭關係、生活背景及其他糾紛等多方面調查，案件列作「謀殺及自殺」案處理。

● 男死者疑患情緒病 曾服藥尋死

現場消息透露，死者夫婦同為姓劉，其中劉男約於5年前患上情緒病，曾因找不到工作而鯨呑30粒安眼藥尋死，及時被妻子發現，救回一命。夫婦二人結婚多年，四名子女中，兩人已投身社會，其餘亦已升讀大學，當中兒子正攻讀碩士，家境不俗。

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