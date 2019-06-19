西貢青年浮潛一度失蹤　飛行服務隊出動搜救

四名男子西貢大浪咀浮潛，其中一人失蹤。今日(19日)下午1時14分，四名男子駕舢舨往西貢長咀對出約100米的海面進行浮潛，其中一名24歲男子落水浮潛後遲遲未上水面，其他友人懷疑男子失蹤，於是報警求助。警方及消防到場，進行搜救，政府飛行服務隊的直升機亦到場支援搜救。及至下午約6時，證實事主已自行上水，並無受傷，無需送院治理。

根據香港潛水總會資料，大浪咀又名長咀，位於西貢東端，其東、東南及西面沿岸均是浮潛地點，岸邊主要是嶙峋的岩碓，水深約10米，水底為沙石底，有岩穴，當風及當浪方向會有危險，不適合非資深潛水員進行浮潛，即使是資深潛水員亦不可掉以輕心，超過2級的東、東南、南或西南風不宜進行潛水活動或訓練。

潛水歷險會教練區紹堅指出，大浪咀近深圳大鵬灣，接近香港最東面，是香港其中一個潛水點，但由於該處水底少珊瑚，較少人浮潛，惟岩碓或石多處，會有蟹等海產，有人會選擇徒手潛水，搜捕海洋生物食用。他提醒，到大浪灣潛水或浮潛要視乎天氣，大風時風高浪急，具危險性。

區表示，夏天正值適合浮潛的季節，水溫宜人，珊瑚可在淺水處觀賞，為保安全建議浮潛人士穿上助浮衣，並由教練在旁指導，並注意當天的天氣及風勢是否適合落水。