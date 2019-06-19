屯門手機維修工場用冒牌零件　英、美均有客戶　海關拘兩男

海關於屯門一工廈搗破一個使用冒牌手機零件及配件的維修工場連倉庫，檢獲3900件懷疑冒牌手提電腦配件，包括Apple、Samsung等品牌，市值94萬元，兩名男子被捕。案件是海關近年首次搗破冒牌手機零件維修工場，涉事工場除本地客戶，亦向包括英美、澳洲等客戶以郵客提供維修及零件零售服務。

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版權及商標跨境調查組指揮官司徒志輝指，海關個多月前接獲商標持有人舉報，於屯門一幢工業大廈有一間用冒牌手機配件的維修工場，海關經調查及於商標持有人協助下，昨日採取行動搗破該個工場，檢獲零件包括冒牌電話底蓋 、螢幕等，行動中拘捕兩名男子，分別為47歲工場董事及24歲經理。

工場作風低調 向海外客戶提供多元化服務

涉案工廠佔地近6000呎，司徒志輝指工場規模龐大，而且分工精細，儼如集團式運作，當中海關檢獲的冒牌零件為近年最多，工場除向本地市場提供維修服務，亦針對外國手提電話商戶及個人用戶，包括美國、英國及澳洲等地，提供維修及翻新手機服務。司徒志輝稱工場有設網站及用社交平台宣傳，但作風低調，除了有限度為本地客戶維修外，不會零售零件及手機配件，但對外地客戶會有更多元化服務，包括以郵遞方式零售零件。

收費比原廠便宜3至4倍

司徒志輝表示據了解大部分品牌都會提供原廠維修，但行業陸續發展出較便宜的坊間維修，一般使用代用零件，但有不法分子為索取更高價錢，訛稱用原廠零件，但使用印上冒牌商標的代用品，收費比原廠維修便宜3至4倍，司徒志輝指不排除工場以此方式運作，但現場未見有工具製造冒牌零件，正調查其來源。

司徒志輝指海關近年首次搗破冒牌手機零件及配件的維護工場，是次檢獲的冒牌零件質素參次，性能亦無保證，提醒市民應光顧信譽良好的維修中心，如有懷疑應向商標持有人或代理查詢，又指商戶採購時應加倍小心，管有冒牌物品作任何商業用途屬嚴重罪行，須負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。