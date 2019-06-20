【女嬰猝斃】22個月大B女滿身傷痕 　　警拘生母保母及男友涉虐兒

今日凌晨3時許，一名年逾1歲女嬰突然昏迷，被急送到屯門醫院，惟在急症室搶救後，由醫生證實死亡。消息稱，該名女嬰約1歲零10個月大(22個月大)，由一名女子抱同到屯門醫院。送院時，醫生替她急救時，發現女嬰身上有多處瘀傷，且營養不良，懷疑遭虐待，於是報警處理。

32歲姓蕭男子被捕。（林振華攝）

身上有多處瘀痕

新界北重案組第三隊總督察殷晃偉表示，今日凌時3時許，一名34歲姓柯女子手抱一名22個月大的女嬰往屯門醫院求醫，經急診室醫生搶救後，於凌晨3時57分證實死亡。醫護人員替女嬰搶救期間，發現她兩邊臉頰浮腫、且有瘀傷，而四肢亦有不同程度、面積大小不的瘀痕，而右邊腰間有三處約一毫子大的擦傷，醫護人員認為傷勢有可疑，於是報警處理。

生母自一月開始沒有探望女嬰

警方經調查，發現女嬰25歲姓張的生母，於今年1月因經濟問題將女嬰交給一名34歲姓柯的女子及其同居32歲姓蕭的男朋友照顧，其後生母一直沒有探望女嬰。殷晃偉稱，警方調查發現，有人於照顧女嬰期間，對她進行體罰及襲擊。而女嬰的體重只有8公斤，而正常一個22月大的嬰孩體重應為9至14公斤。

殷晃偉稱，女嬰與柯女、蕭姓男子及柯女的三名女兒（分別為8歲長女、3歲次女及5個月女的細女）居於元朗新生村一個200呎的鐵皮屋，女嬰平時睡在單位內一張放在地上的小沙發床。柯女三名女兒身上沒有表面傷痕，現時正於屯門醫院檢查。而25歲的女嬰生母為社署跟進個案。

警方以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」將34歲姓柯女子、32歲姓蕭男子及女嬰25歲姓張生母拘捕。生母及柯女報稱無業，而蕭男報稱為地盤工人。警方稱，女嬰死因有待法醫剖屍確定。

女嬰與柯女、蕭男及柯女的三名女兒居於新生村一個200呎的鐵皮屋。（林振華攝）

據了解，女嬰為張姓女子的第四個小朋友，其餘的三名子女在寄養家庭，而不幸逝世的女嬰，原本社署正在為其安排寄養家庭，豈知發生悲劇。而女童的生父因涉及毒品罪名被提控，目前仍還押懲教所。據了解，女嬰生前疑曾遭保母及其男友襲擊，而兩人均染有不良嗜好。