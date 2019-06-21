【逃犯條例】警總出入口全堵　數百警員文職被困　捱杯麵做晚餐

逾千名示威者響應大專學界及網民就政府在死線前未回應訴求發起的升級行動，上午佔領夏愨道，再包圍警察總部，要求與警務處處長盧偉聰對話，示威人士阻塞警總的灣仔及金鐘所有出入口，警員、文職人員及警車無法出入，據悉入夜後，警總內有數百名正規警員及文職人員被困，包括孕婦，有人只能吃杯麵當晚餐。除反對《逃犯條例》修訂事件外，本港過往亦曾出現示威者包圍警察總部的事件，包括2014年佔領中環事件及2005年韓農反世貿示威。

示威者以噴漆噴黑車閘上的警徽。(羅國輝攝)

政府未有回應有關撤回《逃犯條例》修例等五大訴求，示威者今發起「不合作運動」，圍堵警總、入境處、稅務大樓等政府機關。警總一帶被大批示威者圍堵，灣仔及金鐘的出入口全部被鐵馬障礙物封上，據悉，警總內有數百名正規警員及文職人員被困，當中包括孕婦。由於飯盒未能送進警總內，有警員需要靠吃杯麵「醫肚」。

今日上午10時50分，示威者佔領夏慤道，然後包圍灣仔軍器廠街警察總部，以鐵馬搭建障礙物，圍堵灣仔及金鐘的出入口。示威者以鐵馬阻塞警總及灣仔警署的軍器廠街正門。軍器廠街車閘被警方用鐵鏈鎖上後，再被示威者雙重圍封，包括用單車鏈，及用膠索帶將鐵馬綁在車閘上，亦有人用噴漆噴黑警徽。至於金鐘方向的後門，下午5時仍未被堵塞，有警員成功經該道門離開，遭示威者指罵，其後示威者立即以鐵馬封上。

現場所見，晚上近8時，在場示威者已由數千人增至逾萬人，不少人戴上頭盔、口罩、眼罩，有多名警員手持長盾、警棍、胡椒噴劑在警總一樓位置戒備。示威者不斷向警總掟雞蛋，有在場戒備的警員以盾牌抵擋，「中蛋」後蛋汁四濺，有示威者歡呼。

警員以盾牌擋雞蛋，蛋汁四濺。（王譯揚攝）

示威者以鐵馬封上金鐘方向的出入口。(盧翊銘攝)

剛出獄不久的香港眾志秘書長黃之鋒，今日隨即上前線支援示威者。（梁妍玲攝） 過往亦曾發生示威者圍堵警察總部的事件。2014年10月15日下午，近千名社福界人士遊行至警察總部，表達對有警員涉嫌毆打社工曾健超的不滿，並要求報案。其間隊伍遭警方攔截，令整段軍器廠街交通一度癱瘓，警方封閉天橋，雙方對峙約一小時，警方更舉黃旗指在場人士非法集會。經立法會議員張超雄協調下，警方開通一條路讓示威者接近警察總部聚集，並准許每次五人報案。至晚上仍有大批人士在馬路靜坐，更有社工聲言坐通宵，要求時任警務處處長曾偉雄引咎辭職，警方派出代表對話，要求示威者開路。 2014年9月28日凌晨，「和平佔中」發起人戴耀廷宣布正式啟動佔領中環，要求全國大人大常委撤回政改決議，並以佔領政府總部開始，至下午有大量群眾衝出夏愨道等主要幹道，防暴警察於傍晚展開驅散行動，施放大量催淚彈鎮壓，激發民憤。翌日凌晨12時許，有示威者將警察總部包圍，其間有人作出挑釁性行為，警察一度舉起黃旗警告。 2005年底本港發生韓農反世貿騷亂，06年1月5日，一群因為反世貿而被控告非法集會罪的示威者，在尖沙咀天星小輪碼頭進行無限期絕食抗議。翌日民間監察世貿聯盟發起大遊行，下午3時於灣仔駱克道公園集合，遊行前往警察總部及政總，要求盡快釋放被捕者，主辦團體表示有5,000人出席，警方則表示有2,000人。