【逃犯條例】韓農反世貿　佔中社福界遊行　回顧警總屢被包圍

逾千名示威者響應大專學界及網民就政府在死線前未回應訴求發起的升級行動，於上午11時，佔領陸續夏愨道全線，並步行至警察總部示威，要求與警務處處長盧偉聰對話，有示威人士阻塞警總出入口及包圍警車，即使警察公共關係科高級警司到場發言，以及派出談判專家勸示威者離開，亦未能為行動降溫，警方宣布因事件影響，灣仔警署報案室服務暫停，直至另行通知。除反對《逃犯條例》修訂事件外，本港過往亦曾出現示威者包圍警察總部的事件，包括2014年佔領中環事件及2005年韓農反世貿示威。

剛出獄不久的香港眾志秘書長黃之鋒，今日隨即上前線支援示威者。（梁妍玲攝）

2014年10月15日下午，近千名社福界人士遊行至警察總部，表達對有警員涉嫌毆打社工曾健超的不滿，並要求報案。其間隊伍遭警方攔截，令整段軍器廠街交通一度癱瘓，警方封閉天橋，雙方對峙約一小時，警方更舉黃旗指在場人士非法集會。經立法會議員張超雄協調下，警方開通一條路讓示威者接近警察總部聚集，並准許每次五人報案。至晚上仍有大批人士在馬路靜坐，更有社工聲言坐通宵，要求時任警務處處長曾偉雄引咎辭職，警方派出代表對話，要求示威者開路。

2014年9月28日凌晨，「和平佔中」發起人戴耀廷宣布正式啟動佔領中環，要求全國大人大常委撤回政改決議，並以佔領政府總部開始，至下午有大量群眾衝出夏愨道等主要幹道，防暴警察於傍晚展開驅散行動，施放大量催淚彈鎮壓，激發民憤。翌日凌晨12時許，有示威者將警察總部包圍，其間有人作出挑釁性行為，警察一度舉起黃旗警告。

2005年底本港發生韓農反世貿騷亂，06年1月5日，一群因為反世貿而被控告非法集會罪的示威者，在尖沙咀天星小輪碼頭進行無限期絕食抗議。翌日民間監察世貿聯盟發起大遊行，下午3時於灣仔駱克道公園集合，遊行前往警察總部及政總，要求盡快釋放被捕者，主辦團體表示有5,000人出席，警方則表示有2,000人。