【速龍小隊】回應岑敖暉朱凱廸律師信　盧偉聰：正尋求法律意見

上周三（6月12日）《逃犯條例》修訂草案引發示威者及警方激烈衝突，有警方速龍小隊（特別戰術小隊）執勤期間，身上未有展示警員編號，引起外界質疑警方隱藏及令市民難以投訴，立法會議員朱凱廸及學聯前副秘書長岑敖暉向警務處處長盧偉聰發律師信要求解釋事件，盧偉聰今日回信指正作考慮及尋求法律意見。

上周三（6月12日）《逃犯條例》修訂草案引發示威者及警方激烈衝突，有警方速龍小隊（特別戰術小隊）執勤期間，身上未有展示警員編號，引起外界質疑警方隱藏執勤警員「身份」及令市民難以投訴，立法會議員朱凱廸及學聯前副秘書長岑敖暉向警務處處長盧偉聰發律師信要求解釋事件，盧偉聰今日回信指正作考慮及尋求法律意見。

朱凱廸及岑敖暉昨日向盧偉聰發出的律師信要求解釋事件。（資料圖片／李澤彤攝）

律師信三項要求 稱限時未回應將考慮司法覆核

朱凱廸及岑敖暉昨日（20日）向盧偉聰發出的律師信提出三項要求，包括澄清保安局局長李家超指速龍小隊制服沒有位置展示警員編號，是否屬錯誤陳述；解釋李家超的言論與傳媒的發現為何不一致；以及承諾包括速龍小隊的所有軍裝警員在未來的行動中將會展示警員編號。

盧偉聰：正尋求法律意見

岑敖暉和朱凱廸要求盧偉聰於明日下午4時半前作出正面回應，否則將考慮向法院申請司法覆核，並控告盧偉聰。朱凱廸今日（21日）於社交專頁指，今午4時21分收到盧偉聰的回信，信中指正就律師信的內容作考慮及尋求法律意見，會盡快回覆，又稱回信不能被理解為接受律師信的內容。