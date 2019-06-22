元朗七旬翁扯衫打人被摔地　男子遭途人指罵﹕佢郁我先咁我點

網上流傳元朗一名男子將老翁摔倒在地上的影片，該名男子遭到圍觀途人指罵，批評他對老人家動粗，男子憤稱對方先動手挑釁，「佢郁手郁我先，咁我點呀？」 據悉，該名男子與妻子排隊時，與老翁發生爭執，據讀者提供事件前傳的影片可見，老翁多次拉扯該男子的衣服，大叫「你打我呀！」該男子多次忍讓稱「等警察嚟」，老翁未肯罷休，出拳襲擊男子及捉住其妻子舉機拍攝的手，最終該男子忍無可忍，將老翁一下「撻」在地上。

今午3時許於元朗教育路1號千色匯外，一名男子與一名老翁發生爭執，網上片段拍得，當時老翁先用手觸碰男子下巴，稱「我郁你呀」，男子回應「你郁我囉，警察嚟到望住驚咩」，老翁其後扯住男子上衣，男子捉住老翁手臂，再抓住老翁肩膀將他摔倒在地。男子指著老翁指「你咪再掂我，我真係郁你」，其後一名旁觀男途人大叫「你都唔係咁樣打阿伯啦！」，另一名女途人則上前指「你咁樣好蝕底」，男子回應稱「佢郁手郁我先，咁我點呀？」，男途人續指罵「有無廉恥呀？佢點樣唔啱都係阿伯呀！」，有途人隨後將老翁扶到長椅休息。

前傳曝光 男子被老翁扯衫擊頸

有讀者拍得事件前傳，當時該名老翁拉扯住男子的上衣大叫「你打我呀」，男子未有動手稱「唔緊要等警察嚟」，背景女子稱「係你郁手先，我都唔知你做咩無啦啦影我相」。旁邊有人叫老翁坐下，老翁回應「係呀，我70歲喇」，其後兩度再用手拉扯男子上衣，一名女友人大叫「你再郁呀！」，並拿起手機拍攝老翁，老翁即抓著女子手大喝「我點呀？」該男子見狀即上前護花，「要搞你搞我呀，唔好搞女人」，老翁聞言即出拳擊向男子頸部，又指自己的拖鞋被人踢走。影片中一名女子報警，向接線人員指她與丈夫在街頭買食物時，被老翁以手機拍攝，他們感不滿，與老翁起爭執，其間有人動手。

目擊者指警方到場後，將男子及老翁分開問話，其間警員要求兩人站到旁邊商談，但老翁拒絕，衝鋒車曾到場增援。警方於下午3時35分接獲一名26歲女子報案，指其28歲丈夫於排隊其間與一名67歲老翁發生爭執，警方到場調查，事件無人受傷及被捕，列作糾紛。