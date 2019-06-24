葵涌道貨車失控剷防撞「風琴」翻側　橫亙三線的士險被壓扁

凌晨1時半左右，據報一輛中型貨車，沿葵涌道往九龍方向行駛，失控撞向分隔往觀塘及往旺角行車線之間的路壆，繼而剷上「風琴」式防撞欄後翻側。一輛的士剛巧駛至，車尾被貨車撞及，兩車司機受輕傷。翻查路政署文件，風琴式防撞欄在撞擊時可吸收撞擊能量，從而減低對意外中駕駛者及乘客可能造成的損害。

凌晨1時半左右，據報一輛中型貨車，沿葵涌道往九龍方向行駛，途至近瑪嘉烈醫院對開時，突然失控撞向分隔往觀塘及往旺角行車線之間的路壆，繼而剷上「風琴」式防撞欄後翻側。

司機急扭軚 的士險被壓

此時，一輛的士剛巧駛至，司機見狀立即扭軚閃避，惟車尾仍被貨車撞及。車禍發生後，貨車及的士橫亘三條行車線，出九龍方向全線封閉。兩車司機均受輕傷，由救護車送院治理。警方正調查車禍成因。警方指，的士司機70歲姓黃；貨車司機41歲姓鄭。

翻查路政署文件，風琴式防撞欄在撞擊時，利用組件變形及組件間所產生的磨擦阻力來吸收撞擊能量，從而減低對意外中駕駛者及乘客可能造成的損害。香港所採用的風琴式防撞欄須符合美國安全標準 [National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) Report 350] 的安全測試要求，並在特定車速、車種及撞擊角度下進行正面、順向及逆向的撞擊試驗，並須達到國際公認的安全指標。