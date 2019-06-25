【逃犯條例】親身經歷拍片拒分化　80後議員：大人在不同崗位護港

自稱參與6月9日及12日遊行示威承受過催淚彈的「90後」Louis Yuen，以「致年青人：你們沒上街的父母根本沒有愛過你」為題拍片，批評沒參與示威的「大人」不愛子女，引起社會討論。 東區丹拿區議員鄭達鴻以「致香港人：香港的年輕人真的很愛你們」為題拍片，強調不論年輕人還是大人，大家都是香港人，可在不同崗位保護香港，包括登記做選民。他向香港01表示，片中提到有媽媽不斷致電呼喚示威現場的子女回家吃飯，是他的親身經歷。

點解嗰晚你哋有好多人，衝咗去金鐘搵你哋嘅仔女？點解會有好多嘅媽媽，不斷不斷咁打畀你哋嘅仔女，同佢哋講，煮咗飯啦快啲返屋企食，一定要等埋佢哋呢？ 鄭達鴻《致香港人：香港的年輕人真的很愛你們」》

公民黨東區丹拿區議員鄭達鴻表示片中所提及是他的親身經歷，其母在他上街抗爭當日曾「打十幾次電話嚟叫我返去食飯」，有見於現時《逃犯條例》修訂爭議膠著，建制派開始以文宣、地區播示威者抗爭片段，以及拍片挑起大人與年輕人矛盾，意圖分化，所以以「致香港人：香港的年輕人真的很愛你們」為題拍片，希望回覆Louis Yuen在連場社會運動中，不論大人或年輕人都是香港人，在不同崗位保護香港，一些司機為行動義載物資，有溫馨、團結的一面。

80後的鄭達鴻在片中指自己6月9日及12日遊行示威承受過催淚彈，發現很多年輕人受暴力對待，6.12衝突當日有手無寸鐵的母親擋在示威者與警方之間。他表示連場社會運動中無疑年輕人參與最多，但也有不少大人在現場以不同方式參與，包括唱聖詩、義載物資，十分團結，認為比2014年雨傘運動時更加進步。