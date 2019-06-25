【攝影記者協會風波】會員提郭顯熙四點不足　協會昐重建市民互信

香港攝影記者協會（PPA）主席郭顯熙被指反《逃犯條例》修訂示威現場，使用通訊社及HKPPA的記者證近距離正面拍攝示威者再轉交警方。雖郭顯熙在特別會員大會前辭去主席職務，但該會會員提出沒有約束力的罷免動議，最終以52票贊成大比數通過對郭的罷免動議。香港攝影記者協會今早再發聲明，基於會員對郭提出四點不足，通過罷免他主席職位的動議。

香港攝影記者協會於6月25日早上發表聲明，講解特別會員大會情況，就罷免主席郭顯熙的決議作出解釋。聲明中提到郭顯熙四點不足，包括在近日大型示威活動中警方阻礙攝影記者採訪的情況，郭未能為會員盡力爭取合理的採訪空間，有違攝影記者及協會的利益。另外，有會員提出在6月12日大型示威活動期間，郭疑向警員透露示威現場存有危險物品，做法有違記者不干預新聞事件的原則。

第三點，6月13日警務處處長盧偉聰記者會，記協發起抗議行動，現場文字及攝影記者響應穿上反光衣、戴上頭盔前往採訪，惟郭顯熙事前未有與執委會討論是否呼籲業內參與抗議行動，他自己在記者會上亦未有參與穿上保護裝備的抗議行動，令會員極度失望。最後有會員認為，郭在未有通知執委會成員的情況下，與警察公共關係科代表進行單獨會談，以反映前線攝影記者在警方清場行動時所遇到的採訪困難，做法並不洽當。綜合以上各點，協會以大比數通過罷免郭顯熙主席職位的動議。