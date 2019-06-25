【攝影記者協會風波】會員提郭顯熙四點不足　協會昐重建市民互信

香港攝影記者協會（PPA）主席郭顯熙被指反《逃犯條例》修訂示威現場，使用通訊社及HKPPA的記者證近距離正面拍攝示威者再轉交警方。雖郭顯熙在特別會員大會前辭去主席職務，但該會會員提出沒有約束力的罷免動議，最終以52票贊成大比數通過對郭的罷免動議。香港攝影記者協會今早再發聲明，基於會員對郭提出四點不足，通過罷免他主席職位的動議。
香港攝影記者協會於6月25日早上發表聲明，講解特別會員大會情況，就罷免主席郭顯熙的決議作出解釋。聲明中提到郭顯熙四點不足，包括在近日大型示威活動中警方阻礙攝影記者採訪的情況，郭未能為會員盡力爭取合理的採訪空間，有違攝影記者及協會的利益。另外，有會員提出在6月12日大型示威活動期間，郭疑向警員透露示威現場存有危險物品，做法有違記者不干預新聞事件的原則。
第三點，6月13日警務處處長盧偉聰記者會，記協發起抗議行動，現場文字及攝影記者響應穿上反光衣、戴上頭盔前往採訪，惟郭顯熙事前未有與執委會討論是否呼籲業內參與抗議行動，他自己在記者會上亦未有參與穿上保護裝備的抗議行動，令會員極度失望。最後有會員認為，郭在未有通知執委會成員的情況下，與警察公共關係科代表進行單獨會談，以反映前線攝影記者在警方清場行動時所遇到的採訪困難，做法並不洽當。綜合以上各點，協會以大比數通過罷免郭顯熙主席職位的動議。
6月13日警務處處長盧偉聰記者會，記協發起抗議行動，現場文字及攝影記者響應穿上反光衣、戴上頭盔前往採訪，惟郭顯熙在記者會上未有參與穿上保護裝備的抗議行動，令攝記協會員極度失望。（資料圖片）
不過，就近日網上傳言指郭顯熙在示威現場，將示威者的近攝照交予警方。聲明指郭顯熙在特別會員大會中否認有關事件，會員亦沒有足夠證據證明他有進行相關行為。香港攝影記者協會重申，攝影記者一般都會衡量現場環境、以一貫專業態度判斷拍攝方式。攝影記者只會將照片傳送至所屬的傳媒機構，而傳媒機構沒有義務將所得的照片轉交予警方或其他執法機構。縱觀過往的報道，新聞圖片都能夠做到平衡公眾利益與保護被拍攝者。
郭顯熙於6月13日到警察總部的記者招待會進行採訪，外界懷疑其身份的合法性。經特別會員大會質詢後，證實他是為另一間通訊社工作而非美聯社，更加不是外界所指的冒認記者進行採訪。
香港攝影記者協會澄清網上指控不盡不實，可能會令香港市民失去對前線攝影記者的信任，影響日後的採訪工作。根據過往的報道，攝記協會員為香港紀錄多個新聞現場，包括遊行示威、人權自由等議題，引起更多的本地及國際關注，希望日後能與香港市民重新建立互信，履行攝影記者的責任，發揮第四權的作用。