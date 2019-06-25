【逃犯條例】網民發「唔好意思」行動　十多人稅務大樓派傳單道歉

網民今午發起「道歉」活動，向日前灣仔稅務大樓示威活動，受影響市民致歉！今午（25日）十多名響應「唔好意思」行動的市民，由政府總部步行至灣仔稅務大樓，眾人於出入口派發傳單、手持自製標語，向6月24日圍堵稅務大樓事件的受影響市民致歉。傳單列明四個訴求，包括撤回修訂草案、追究警隊濫權、收回暴動定性及撤銷示威者控罪。有市民支持示威者支持不合作行動，但「打工仔」林小姐認為示威者舉動，對市民日常生活造成困擾，「對唔住冇用，你一樣搞到人！」

有網民發起「唔好意思」行動，向日前發起「6.24接放工」行動，向當日受影響的市民致歉。（連登截圖）

今日（25日）中午約12時，有市民自發到灣仔稅務大樓進行「唔好意思」行動，活動由網民自發，主要回應周一（24日）市民發起「6.24接放工」行動，向當日受影響的市民致歉。現場可見，十多名市民響應「唔好意思」行動，早上約11時半他們於政府總部出發，步行至灣仔稅務大樓。眾人於稅務大樓出入口派傳單，並對日前阻塞稅務大樓及入境大樓舉動，為市民帶來不便及干擾致歉。

網民發起「唔好意思」行動 向市民致歉

至中午12時許，參加「唔好意思」行動的人士，於出入口派發傳單，只有少數市民接過傳單。而傳單寫有「香港現正進行緊急維繫，不便之處，敬請體諒！」至於傳單政列明四個訴求，包括撤回修訂條例草案、追究警隊濫權問題、收回6月12日「暴動」定性及撤銷示威者控罪。最後，傳單更以「香港現正進行維修」作描述，並稱他們因相同的理論而聚腳這片彈丸之地，「你的支將會令整個搶修工程，以更知的時間內完成，不便之處，敬請體諒。」

快遞員斥責示威者舉動 影響市民日常生活

快遞員林小姐表示，她每日亦需要灣仔稅務大樓通理事項，礙於昨日有市民發起的不合作活動，令她未能完成工作。「唔好就事毫接受，唔好搞咁多，唔好搞到政府部門！」她稱，不太了解昨日示威活動的背後目的，但示威者舉動已影響市民日常工作及生活，認為他們的示威活動已經擾民。「對唔住冇用，你唔好意思都冇用，你一樣搞到人，（示威者）似搞事多啲！」