【墮物殺人】棚架裝狗臂架有指引　工會：高空工作跌嘢已經係違法

青衣美景花園發生狗臂架擊斃途人事件，一名63歲女途人被一個從大廈高處墮下的狗臂架擊中頭部，傷重不治，大廈高層一單位外正進行維修工程，搭設竹棚架，警方正調查工程是否與案有關。 香港建造業總工會會務顧問周聯僑指，一般搭建或拆卸棚架都建議應先用繩綁好狗臂架等物品，否則如不慎鬆手則有機會擊傷自己或墮下擊傷途人，而工程下方路面，亦應該放置雪糕筒或圍繩，讓途人小心上方有工程進行中，「任何高空工作跌嘢已經係違法，唔好話打死人」，因此呼籲進行工程時應遵守有關指引。

探員到場調查事件。（黃廸雯攝）

違反條例最高可被罰50萬及監禁

有關於安全搭建棚架的法例，當中《工廠及工業經營條例》列明，東主需在合理切實可行範圍內確保任何其控制的工作地方安全和不會危害健康，違反條例規定即屬犯罪，可處罰款50萬，而無合理辯解而故意違反規定可處罰款50萬及監禁6個月。條例又規定受僱人工作時亦需顧及自己，及因他工作時的作為或不作為而受影響的其他人的健康及安全採取合理的謹慎措施，如有違反同樣可被判罰款。

而根據屋宇署《竹棚架設計及搭建指引》，安裝鐵托架（狗臂架）應用優質的錨栓繫穩於樓宇的結構構件，而鐵托架的橫向間距不超逾 1.3 米，而錨栓須可承受重力及堅固耐用，直徑最小應為12毫米及抗拉力應大於 7 千牛頓，及鐵托架所繫於的結構構件的混凝土強度不少於25牛頓每平方毫米。

安裝拆卸狗臂架綁好避免墮物

香港建造業總工會會務顧問周聯僑指，一般如果正搭建或拆卸該類棚架，都建議要求工人於傳遞竹枝、狗臂架前應先用繩綁好，否則如不慎鬆手則有機會擊傷自己或墮下擊傷途人；另外於高空工程下方路面，亦應該放置雪糕筒或圍繩，讓途人小心上方有工程進行中。於天雨下，周聯僑指建議工人不應進行該類工程，於停工入內前亦應將平台所有物件收回。

工程墮物已屬違法

至於如果已經安裝好的狗臂架突然墮下，周聯僑指情況較罕見，則要了解是否因樓齡舊，而令裝於牆身的狗臂架螺絲鬆脫。周聯僑舉例如果是用黃花沙作批盪的外牆，因其黏性好可以節省英泥，在以前比較常用，但如牆身鑽洞後再經過天雨，有機會會「隆起」，因此會建議如較穩固的方法，應以較長及較粗的螺絲加固狗臂架，或選用打穿牆身後可鎖死螺絲兩端的過山螺絲。「任何高空工作跌嘢已經係違法，唔好話打死人」，因此呼籲進行工程時應遵守有關指引，確保不會發生類似意外。