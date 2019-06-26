【墮物殺人】屋苑兩年前完成維修　出事位置為進入商場必經之路

青衣美景花園昨日發生狗臂架擊斃途人事件，一名63歲女途人被一個從大廈高處墮下的狗臂架擊中頭部，傷重不治。涉事的大廈高層一單位外正進行維修工程，搭設竹棚架，警方初步調查後，將案件列作誤殺，並拘捕一名31歲姓胡男裝修工人。 區議員李志強指美景花園兩年前已完成大廈維修，而發生意外的位置可算是進入洗衣店或商場食肆的必經之處，人流眾多，一旦有高空墮物，意外撃中途人的機會率十分高。

美景花園有37年樓齡。（陳欣彤攝） 翻查資料，美景花園於1982年落成，至今已有37年樓齡。屋苑自2013起進行為期四年的大廈外牆維修，即在兩年前完成外牆維修工程。當區區議員李志強指，大廈外牆維修之前，不時有石屎飛墮的情況出現，至維修後有關情況再沒有出現，而完成大廈外牆維修後，間中有業主自行搭棚安裝鋁窗或冷氣機。 街坊韓太指，管理公司一直做得不錯，之前維修時都會圍封L4的平台，不過若只是個別單位維修，則不會圍封，韓太認為以後若有個別單位維修，亦可進行圍封，提醒途人要小心。

區議員指意外可避免 斥管理公司失職

李志強形容這宗高空墮物意外為悲劇，原本是可避免的，惟啟勝管理服務有限公司（美景花園管理公司）及業主立案法團在處理有關單位的外牆工程有失職之嫌。因管理公司得悉有關單位進行外牆工程後，沒有在大廈下方擺放圍欄，提醒居民有高空工程進行中，出入要加倍留神。

重案組人員到場調查。(資料圖片／黃廸雯攝)

發生意外道路人流眾多

通往美景商場主要有兩條道路，而發生意外的位置可算是進入洗衣店或商場食肆的必經之處，有許多美景花園居民、長青邨居民及香港專業教育學院學生到商場用膳。李志強認為該道路人流眾多，一旦有高空墮物，意外撃中途人的機會率十分高。