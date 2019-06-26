【警醫衝突】伊利沙伯等兩醫院　警擬策略性不駐守　醫管局關注

於《逃犯條例》爭議引發612衝突後，警方及醫管局先後證實有衝突中傷者在醫院求醫期間被捕，亦引起醫學界聲音對警方於醫院執法有不滿，早前醫學界、衛生服務界及法律界82名特首選委聯署，促警方勿於醫院阻礙救援及非法蒐證。警察隊員佐級協會昨日（25日）亦發表回應抗議有關言論，稱如果醫護人員繼續認為警員是阻礙他們工作，懇請醫管局撤銷所有醫院警崗服務。 消息指，警方擬作出臨時措施，關注到近日警察及醫護之間所發生的問題，伊利沙伯醫院及仁濟醫院計劃暫時不會長駐警崗，取而代之為警員會不定時巡邏。消息指有關措施為「策略性」安排，並非撤走警員。伊利沙伯醫院的警崗下午沒有警員，仁濟醫院的警崗暫仍有警員駐守。

醫學界、衛生服務界及法律界82名特首選委聯署，促警方勿於醫院阻礙救援及非法蒐證。（資料圖片）

消息指警方今作出臨時措施，包括伊利沙伯醫院的兩間醫院，警員將不會長駐警崗。（鄺曉斌攝）

消息：「策略性」安排非撤警

警方消息指，是次安排為警方作出的臨時措施，暫時會分別於伊利沙伯醫院及仁濟醫院執行，警員將不會長駐警崗，取而代之為警員會不定時巡邏，如醫院內有需要仍可致電999求助。消息指有關措施為「策略性」安排，關注到近日警察及醫護之間所發生的問題而作出，舉動並非撤走警員。早前警方曾相約醫管局就事件開會，惟未有確定時間。

過去無明文規定警員長駐

據了解，警方過去亦無明文規定或責任需要安排警員長駐醫院，有關安排屬警方與醫管局長久以來的不成文合作關係，因可方便跟進案件，而且如醫院發現病人有可疑傷勢，亦可馬上通知警方，因此不存在疏於職守的問題。

醫院消息：警方稱人手不足

醫院消息指，今日接獲警方通知有關於伊院及仁濟的安排，警方提出的理由是「人手不足」，醫管局對事件表達關注。

仁濟醫院今午仍有警員在警崗駐守。（黃廸雯攝）

伊院警崗無警 仁濟警員12小時一更駐守

香港01記者今日到該兩間醫院視察，發現於伊利沙伯醫院急症室警崗並無警員駐守，大門亦關閉，櫃檯貼出告示指如有請急情況請致電999。另外於仁濟醫院急症室警崗，下午仍有警員於警崗駐守，有警員指未收到會關閉警崗，現時警區安排他們每12小時一更，由早上7時至晚上7時。另外仁濟醫院亦有消防員如常駐守。

記者並到其他公立醫院包括瑪麗醫院、東區醫院及廣華醫院視察，三間醫院的警崗均有警員駐守。有當值警員指警崗有其實際需要，如發生交通意外，病人被送院後可即時通知其家人，如醫生見到有病人病情有可疑，都可即時通知警方