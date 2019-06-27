海關首次瓦解走私高價海鮮集團　拘8男子　檢5,200公斤東星斑等

海關首次瓦解一個有組織高價海鮮走私集團，檢獲主要東星斑及石頭魚等。昨（26日）海關進行反走私行動，在沙頭角檢獲共約5200公斤懷疑走私冰鮮魚，估計市值約100萬元。行動中，8名男子被捕，扣查6輛貨車和8艘快艇。

行動中檢獲5,200公斤冰鮮魚。

海關昨日早上採取反走私行動，首次瓦解一個有組織高價海鮮走私集團，在沙頭角撿獲共約5,200公斤懷疑走私到內地的冰鮮魚，估計市值約100萬元。行動中，海關拘捕8名男子，年齡介乎36至54歲，行動中扣查6輛貨車和8艘快艇。

整個走私過程只需2至3小時

海關人員稱，是次案件特別之處是走私集團以「一條龍」模式進行走私，主要分三部分，分別是組織及囤積貨源、分發貨源、快速散貨。海關稱，該批高價冰鮮魚是由菲律賓、印尼空運來港，當貨物抵港後，走私集團迅速安排兩輛貨車從機場將冰鮮魚運往沙頭角街市，再分發去其他四輛貨車，然後運至岸邊，利用快艇將海鮮魚運往內地散貨。海關指，走私冰鮮魚由抵港至運往內地，整個過程只需要2至3小時，相信集團每星期走私2至3次。據悉，檢獲的冰鮮魚以東星斑為主。

海關解釋，由沙頭角走私至內地，最近的是鹽田港，約15分鐘便可抵達。而內地對一般冰鮮魚收取的稅率為30%，以是次檢獲該批市值近100萬港元的冰鮮魚為例，集團可逃稅約30萬港元。

有8艘快艇被扣查。