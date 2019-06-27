【逃犯條例】包圍警總2.0　警：表達方式明顯超乎合法表達行為

昨晚（27日）有逾千名示威者參與愛丁堡廣場反修例集會後，去到灣仔警察總部外示威。期間有示威者以鐵馬堵塞出入口，向警總外牆投擲雞蛋及噴漆。警方表示，灣仔警署報案室的服務於昨晚約10時40分暫停，灣仔分區警署有18個九九九求助個案未能即時處理。示威持續約5小時後，警方於凌晨約3時30分進行清場，一名男子涉嫌襲擊警務人員被捕。

警方嚴厲譴責示威者包圍警察總部及進行破壞。（黃廸雯攝）

警方表示， 昨晚（26日）約10時30分有示威者開始堵塞灣仔夏慤道、軍器廠街、告士打道一帶，並包圍警察總部及進行破壞，警方予以嚴厲譴責，並會嚴肅跟進這些違法行為。警方指， 示威者的行為嚴重影響警方的工作，包括警方向市民提供的緊急服務。灣仔警署報案室的服務於昨晚約10時40分暫停，而灣仔分區亦有18個九九九求助個案未能即時處理，需要警方調派其他資源跟進。事件亦令警務處夜班的同事未能上班。

警方又指，示威者包圍警察總部期間，用鐵馬及雜物堵塞警察總部出入口、向警察總部擲雞蛋、在外牆塗鴉、破壞警察總部外牆的閉路電視，示威者亦用強力電筒及激光射向警務人員的眼睛，並惡意阻撓警察總部人員自由出入。警方重申尊重市民表達意見、言論及集會的自由。但示威者表達訴求的方式已明顯超乎合法表達意見的行為。激進的非法行為是社會不能接受的。警方會以堅定的態度去處理。

為保障公眾安全、維持公共秩序及開通夏慤道和軍器廠街一帶的交通，警方於今日凌晨約3時30分驅散非法集結人士和移除警察總部附近的障礙物，恢復上址的交通。警方的行動於今日早上約6時45分完成，一名男子涉嫌襲擊警務人員被捕。