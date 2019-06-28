【逃犯條例】油塘酒家結業　通告稱衝突所致　兩個月前疑找人頂手

《逃犯條例》爭議下，民陣及民間發起的反修例活動不絕。油塘一間酒家今（28日）突然結業，酒家貼出一張以董事局名義發出的通告，上面寫有「近年社運盛行，兼《逃犯條例》引發各種衝突，生意一落千丈，經營困難」。工聯會接獲投訴跟進，初步30多名員工獲發200萬元薪金期票，可於7月2日兌現，並會再上勞工處追討代通知金或遣散費等。有街坊指酒家結業早有先兆，老闆在兩個月前已找人頂手，對於逃犯條例衝突影響生意一說不敢苟同，「嗰邊（金鐘）佔中，關呢度（油塘）鬼事？」

金利豐海鮮酒家今日曾有人在店內貼出通告。(網上圖片) 油塘嘉榮街6號金利豐海鮮酒家今日突然結業，並貼出一張以「酒家董事局」名義發出的通告，指酒家即日起結業，原因是「近年社運盛行，兼《逃犯條例》引發各種衝突，生意一落千丈，經營困難」，並在通告上留下會計部電話，著員工聯絡會計部以便領取員工薪金。 酒家開業逾五年 三月董事換人 根據商業登記署資料，上述酒家由一間公司經營，開業日期為2014年3月，但未有結業或解散時間。公司原有一名姓歐陽的男董事及一名姓陳的秘書，至今年3月27日，歐陽辭任公司董事，同日委任陳為董事，秘書一職改由姓林女子擔任。

店內烏燈黑火。(陳浩然攝)

街坊亦有拍下通告，指今早有人貼出，其後已被撕走。(陳浩然攝) 香港01記者晚上到上述酒家了解情況，發現店內烏燈黑火，而通告已撕走。一名姓黃男街坊表示，上午已見到店內向外貼出有關通告，其後已被人撕走。至下午3時半，員工向會計部取期票，期票已劃線，由歐陽及另一男子簽署，並寫明7月2日可兌現。 街坊﹕老闆兩個月找人頂手 黃續指，酒家開業五年，利潤不俗，據悉歐陽夫婦每月合共獲13萬元薪金及顧問費，但兩人平日甚少工作，老闆娘常常打麻雀。至兩個月前，歐陽欲以300萬元出讓酒家，包括150萬頂手費、100萬元租及水電煤40多萬元等，他詢問多名街坊想不想頂手，亦曾問過他。後來歐陽壓價至100萬亦無人問津。至今個月，所有食材送至酒家後皆收取現金，懷疑批發商已知酒家營運有異。黃認為酒家結業早有先兆，對於通告所指因逃犯條例衝突影響生意，笑稱﹕「嗰邊（金鐘）佔中，關呢度（油塘）鬼事？」

工聯會接獲投訴，派員協助受影響的員工，合共30多人。(工聯會FB圖片)

30多名員工獲發期票 下月2日兌現

工聯會立法會議員何啟明指出，地區辦事處人員今晨接獲投訴，指酒家拉閘結業，遂到場了解情況。經初步了解後，合共30多名員工未獲派今個月的薪金，合共200萬元，會計部已向每名員工發放本月薪金，可於7月2日兌現。工聯會下周會到勞工處處理部分需要追討代通知金或遣散費或其他事項的工作，若有員工的出現「彈票」情況，會一併經勞工處向酒家老闆追討。他續指，暫未見老闆出現，主要是會計部一名女負責人處理。

據悉，已有受影響員工到勞工處尋求協助。勞工處回應事件指，十分關注事件，並會協助受影響員工追討欠薪及《僱傭條例》下的有關補償。受影響員工如對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科(觀塘) 或就近的勞資關係科分區辦事處尋求協助，或致電2927 7008 查詢。