【奪命工傷】東涌地盤鋁板如「骨牌」倒下擊中工人　送院後不治

今(29日)下午1時35分，東涌迎東路與迎禧路交界一地盤，一名38歲姓蘇男工人被鋁板擊中後倒地，陷入昏迷。救護人員到場，將他送往北大嶼山醫院，惜搶救無效不治。經初步調查，相信事主當時正與其他工人搬運15塊約兩米乘兩米、每塊重200磅的鋁板，工人發現搬錯位置，於是暫停搬運，並用手扶著豎立的鋁板，惟鋁板突然如「骨牌」塌下，壓倒事主。案件列工業意外。

同一承建商涉3月奪命工業意外

據了解，死者單身，有父母及兩名姐姐。現場有工友表示，意外於地面發生，懷疑死者在卸貨時，鋁板意外塌下壓倒死者。涉事地盤疑正興建福朋喜來登酒店，承建商為華營建築公司。今年3月觀塘凱匯地盤曾發生奪命工業意外，一名工人被一條木方擊中頭部，當場陷入昏迷，其後傷重不治，承建商同為華營建築公司。死者遺下三名年幼子女。

工權會：用剷車或吊機搬運重物

工業傷亡權益會對意外深表難過，有社工同事已趕赴北大嶼山醫院，向家屬提供緊急支援及一切可行的協助。工業傷亡權益會署理總幹事蕭倩文表示，若工人需要搬運及堆疊重物，工地需要進行風險評估，判斷是否需要用剷車或吊機，同時工人需要設立「致命地帶」（Fatal zone），如吊機旋轉地帶、吊運區域等，再用紅色圍欄圍著，提醒工人避免靠近 。蕭倩文提醒管工及僱主需要現場監督，確保工人安全。工業傷亡權益會促請勞工處徹查意外，並公開交代意外原因，讓業界參考，避免同類意外再度發生；如果發現有人違反安全條例，必須檢控。

上星期六（22日），葵涌貨櫃碼頭亞洲物流中心亦發生工業意外，一名37歲男工人於搬運一個巨型木櫃期間，木櫃突然倒下，男工人走避不及被木櫃砸倒，當場昏迷不醒，送院搶救無效不治。工業傷亡權益會提醒僱主，若工人需要搬運，事前需進行安全評估，包括採用集體搬運及正確使用工具來搬動較重的物件；提供足夠的工作空間，讓員工可以用正確的搬運姿勢或使用輔助器材及保持整齊及有秩序的工作環境，確保物料及器材妥善存放。