【逃犯條例】警佈水馬陣　防網民圍金紫荊　清場總警司陶輝出更

修訂《逃犯條例》引起全城爭議，市民月內自發舉行連串示威、集會。臨近回歸紀念日，有網民發起「不舉行動」，號召市民七一上街塞爆金紫荊廣場，阻礙政府舉行升旗禮。警方高度重視升旗禮保安，今午大批警員已在灣仔北會展一帶佈防、封路，並架設水馬及警崗，禁止沒有准許證的駕駛人士及市民進入金紫荊廣場。記者巡視期間，亦發現6.12衝突中帶隊清場的英籍總警司陶輝（Rupert Dover）親自乘警車出巡，據知警方將出動5,000警力佈防。

警員架設警崗，並指示駕駛人士改道。 （陳諾希攝）

英籍總警司陶輝乘警車出巡

記者今午到灣仔會議展覽中心附近觀察，現時有大批警察在灣仔北會展一帶進行交通管制。菲林明道、會議道、龍和道往灣仔金紫荊廣場的入口已被警員以膠水馬圍封，並擺放路牌，指示駕駛人士改道。上址多個路口均臨時架設警崗，有約十多名配備頭盔的警員駐守。記者巡視期間，發現6.12衝突中帶隊清場的英籍總警司陶輝（Rupert Dover）乘警車駛入金紫荊廣場。

警方擺放多重水馬，保安嚴密。 （陳諾希攝）

警方擺放多重水馬 保安嚴密

警方圍封範圍內有十多架警車停泊，警車出入頻繁，保安嚴密。警方佈防外圍的膠水馬約一米高，而圍封範圍內警方亦擺放多重大型白色及藍色水馬，高度約兩米。

警封路保安嚴密 遊客欲往金紫荊廣場被勸離

下午2時許，記者駕車沿駛菲林明道往會展方向行駛，途至會議道及博覽道東交界時，警方表示如沒持有准許證不可入內，並要求記者右轉入會議道，不能駛入博覽道東。現時亦有許多遊客途至上址，欲前往金紫荊廣場參觀，惟被現場警員勸離。