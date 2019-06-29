遺反修例字句　年初情困致抑鬱　21歲女墮樓亡

今（29日）下午近4時，粉嶺嘉福邨福泰樓一名女子由高處墮下，倒臥大廈對開地面，現場證實不治。其女親友到場認屍時傷心欲絕。警方經初步調查後，在現場未有檢獲遺書，相信她從上址一梯間墮下，事件無可疑。女死者姓盧，21歲，據悉就讀香港教育大學文化與創意藝術學系音樂系。據了解，女死者患情緒病，有到北區醫院精神科求診，她與男朋友分手後，有企圖自殺前科。

女死者墮樓前，曾在福泰樓高層樓梯間寫下「反送中」字句，內容提及對反《逃犯條例》修例的訴求，包括「全面撤回條例、收回暴動論、釋放學生示威者、林鄭下台、嚴懲警方」等。據悉，女死者在墮樓前曾拍下牆身的字句，並上傳至社交平台instagram，有朋友追問其安危但未獲回覆。警方其後以黑膠袋遮上牆身字句。晚上9時，有市民陸續到場獻花、點蠟燭及鞠躬致哀，現場人數逾百人，有非牟利機構在現場貼上情緒支援單張，呼籲有需要人士尋求協助。

教大發言人表示，教大對事件感到震驚和悲慟，校方已即時啟動危機處理機制，並正嘗試聯絡其家人提供協助。另外，學生如需情緒支援，可致電校方廿四小時熱線8208 1155。香港教育大學學生會facebook的頭像換上黑色會徽，並在明日下午3時半在教大中央廣場舉辦悼念活動，師生、校友、教職員及香港市民可出席。學生會亦呼籲任何人有情緒問題，務必向身邊人求助，亦可向不同機構尋求情緒支援。

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尋求情緒輔導懶人包：

如何知道自己有「急性壓力反應」？

● 腦海浮現衝突事件畫面和記憶(包括親身經歷或新聞片段)而無法專注工作和學習；

● 鬱鬱寡歡、哀傷、不安、緊張、焦慮、恐懼、憤怒；

● 難以入睡、失眠、夜半驚醒或發惡夢；

● 因小事而感煩躁或容易發怒、受驚、無法集中精神；

● 甚至對本來喜歡的事物失去興趣，對未來失去信心；

● 嚴重時會逃避任何勾起與事件相關的事物，例如相關道路、網絡圖片等等。

遇上急性壓力事件後要怎樣做？

● 成年人可留意自己與身邊較年幼親友的心理狀況，及關心身邊親友對是次事件的感受；

● 避免過度接觸一些在衝突期間影響自己感受的場景、新聞畫面、網絡影片等；

● 盡量保持規律的作息生活、充分睡眠和均衡飲食；

● 建立適合自己的放鬆及減壓方法，例如靜觀、冥想、做運動等；

● 遇到恐懼、不安或焦慮時，應找適合的親友互相關心及抒發情感；

● 感受並無對錯之分，與親友討論及分享時應避免過度批判甚至指責當事人的行為，鼓勵嘗試聆聽並理解大家的感受；

● 如因事件有持續受到負面情緒或人際關係影響，或事件對自己的心理影響未能隨時間減退並持續出現超過一個月，應立即向專業心理學家或輔導人員求助。

(每個人有可能出現的急性壓力反應未必相同，而不論是受助或救助者皆有機會出現，且是正常的情況，一般會在2天至4個星期內隨時間減退及放緩，事件對我們的心理影響將會漸漸遠離。)(資料來源：香港心理學會輔導心理學部 Division of Coun Psy, HKPS)

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

學友社學生熱線：25033399

利民會《即時通》：35122626