【逃犯條例】盧曉欣受情困欺凌　友人憾無力挽回：太遲睇訊息

21歲的盧曉欣為香港教育大學一年級學生，主修音樂。今日下午3時半，教大學生會在校內中央廣場為行哀悼會，盧曉欣友人邢先生身穿黑衣到場悼念。邢先生心情沉重，他表示，昨日下班後查看手機，才看到盧曉欣出事前傳來的訊息，「我覺得知後訊息已太遲！」得悉悲劇無法挽回，令他一夜失眠，今日特意到教大悼念友人。

21歲盧曉欣墮斃。（資料圖片）

盧曉欣為香港教育大學一年級學生，主修音樂。今日下午3時半，教大學生會在校內中央廣場為行哀悼會，盧曉欣友人邢先生身穿黑衣到場悼念。邢先生心情沉重，他表示，昨日下班後才看到手機上盧曉欣出事前傳來的訊息，「我覺得太遲，知道訊息太遲！」得悉悲劇無法挽回，令他一夜失眠，今日特意到教大悼念友人。

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邢表示，盧曉欣不開心的情緒累積已久。盧曾透露與前男友分手後，受到同學欺凌，「其實佢好辛苦」，嘗試參與更多活動分散注意力，至近日結織現任男友才稍有好轉。「政治只係（墮樓）導火線，佢跌過落谷底，好難起返身，我試過想幫佢，但我幫唔到！」。

據悉，盧曉欣患有情緒病，在北區醫院精神科求診，她與前男朋友分手後，有企圖自殺前科。雖然盧與現任男友曾因參與612示威爭論，但她當日仍與友人前往，其後盧的社交平台instagram曾在6月16日上載與男友遊行合照。