【逃犯條例】曾志浩禮賓府外悼死者　點蠟燭撒散銀　警員阻止搜身

《逃犯條例》逾月的爭議中，先後有人墮樓身亡。傍晚6時許，「平等分享行動」發起人Benson Tsang（曾志浩）在facebook上稱「已不能呼吸。今晚11點我會去禮賓府門悼念兩位亡者，獨自拜山的朋友自備白蠟燭」。至晚上11時許，Benson與一男一女在禮賓府車閘前的車路上，點燃白蠟燭、展示十多張印有訴求字句的紙張及撒散銀，多名警員隔著車閘戒備。

其後，20多名警員包圍三人，要求他們收起物件、出示身份證及返回行人路。警員要求Benson站起及搜身，其間Benson說明身上的物件，「火機一個，用嚟點蠟燭嘅。散銀用嚟撤溪錢嘅」。在場警員向他表明現場是警方設立的保安區，勸喻他離開現場。至晚上11時半，三人在行人路靜坐片刻後，向堅道方向離開禮賓府，其中一名女子高呼﹕「林鄭要血債血償」。

Benson Tsang回應事件稱，《逃犯條例》修例令三個人失去生命，「點解香港會立一條惡法，令一啲年青人冇咗生命」，擔心漣漪效應下會有更多人失去生命，認為成年人應站起來，要求政府盡快撤回修例。他們選擇用溫和方式表達訴求，但仍被警員搜身。他向年輕人說﹕「高牆同雞蛋，雞蛋係脆弱，但要同高牆鬥長命，唔好做無謂嘅犧牲，上一代見到會好心痛，唔好做傻事」，又指有血性的人7月1日一定會上街。