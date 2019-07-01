【逃犯條例】會展一帶「戒嚴」式封鎖　早上警方兵分多路築起防線

今日7.1回歸紀念日，延續過去近一個月的社局動盪，網民發起「不舉行動」，圖塞爆金紫荊廣場阻礙升旗禮。警方如臨大敵，日前已「戒嚴」式在會展一帶封路佈防、架設水馬及警崗，並禁止沒有准許證的駕駛者及市民進入金紫荊廣場。 今日凌晨4時開始，示威人士有所行動後，警方更加嚴陣以待，大批警員手持盾牌，站於會展對開水馬後方戒備，對開港灣道最少停泊50部警車，過百防暴警察築起防線戒備；附近龍景街一帶及警總對開告士打道、演藝道及分域碼頭街等，同樣有大批警員把守。

凌晨4時示威者有所行動後，至少半百警員手持盾牌，站於博覽道東與菲林明道交界會展對開的水馬後方嚴陣以待。（陳永武攝）

民政事務總署早前已宣布，不會安排學生及制服團體出席升旗禮，原本於會展舉行的寵物展亦於昨日臨時腰斬。警方日前交代升旗禮安排時透露，會展半島及灣仔北一帶包括整個會展半島，博覽道、博覽道中、博覽道東、中環及灣仔繞道（東行）通往灣仔北出口及介乎博覽道中與會議道之間的一段菲林明道封閉。

今日凌晨至早上，會展對開菲林明道、會議道、龍和道等多個前往灣仔金紫荊廣場的路口如常被水馬圍封，並架設有警崗及拉閘，由警員駐守；附近港灣道鷹君中心對開行人天橋，同樣有約20警力把守。至今日凌晨4時開始，大批示威者開始堵塞龍和道及向會展推進，在場警員大為緊張，至少半百警力手持長方形及圓形盾牌，站於博覽道東與菲林明道交界會展對開的水馬後方，嚴陣以待。

同時，附近龍景街至龍匯道一帶，亦有超過100名警員把守；警總對開告士打道，同樣有警員築起防線。其中在會展對開的港灣道，可見有超過50輛警車停泊，大批警員仍在車上候命，保守估計亦有約100警力，當中有「鐵甲威龍」；至清晨近6時，已有過百名防暴警察，在港灣道築起防線。至於上周末一度發生衝突的中環海濱，凌晨時份亦有約30名持盾牌、頭盔等防暴裝備的軍裝警員入內戒備。

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運輸署於早上6時19分宣布，博覽道（來回方向）全線、博覽道中（來回方向）全線、博覽道東（來回方向）全線、 由中環灣仔繞道（北角方向）通往博覽道的支路的唯一行車線、菲林明道介乎博覽道中與會議道（來回方向）全線、龍和道（來回方向）全線、夏愨道（來回方向）全線、干諾道中介乎畢打街與愛丁堡廣場之間（來回方向）全線、添美道（來回方向）全線、添華道（來回方向）全線、港灣道近菲林明道（來回方向）全線、立法會道（來回方向）全線、龍匯道（來回方向）全線、龍合街（來回方向）全線、告士打道介乎柯布連道與軍器廠街之間（來回方向）全線、愛丁堡廣場（來回方向）全線已經封閉。

早上大批警員在龍和道駐守。（羅國輝攝）

鷹君中心對開行人天橋，凌晨一直約有20名警員駐守。（陳永武攝）