【七一遊行】衝立法會拆局：爆玻璃後即退去　衝擊者在想什麼？

七一回歸，金鐘動盪，由凌晨至傍晚未停息。示威者凌晨上午企圖衝擊會展、金紫荊升旗禮失敗後，中午在立法會「煲底」商議下一波行動，並得出「行動升級，衝擊立法會」決定。示威者以一股不衝入立法會不罷休的氣勢下，趕走勸喻的泛民立法會議員，狂以硬物猛攻玻璃牆三個小時。但在玻璃牆應聲倒下後，示威者卻收手，沒衝入立會，在「一、二！一、二！」叫喊聲中退去，轉至「煲底」再衝擊。有煲底集會人士指，不清楚前線為何不衝入，但估計立法會內警力強大，不想「硬碰硬」。衝擊六小時後，示威者人數增至千人，一直破壞立法會外面建築，未有衝進立會內。

下午1時許，示威者不斷以硬物衝擊添美道議員入口(2)的玻璃牆。(蔡正邦攝)

下午4時許，第一波衝擊中，立法會大樓玻璃外牆應聲而碎，破碎的玻璃後，是整裝待發、以長盾築起防線的防暴警員，警方多番警告示威者勿衝，又指他們正進行違法行為，會被拘捕，並施放胡椒噴霧。前線示威者擾攘10多分鐘後，突然「收手」，隨著「一、二！一、二！」的打氣聲散去，未有衝進立法會。但三小時前，多名泛民立法會議員苦苦哀求，林卓廷更下跪求示威者勿再衝擊，示威者卻沒理會，更以紅噴油噴射及斥責議員「無能」，堅持以鐵馬、籠車猛撞玻璃，似乎想以衝入立會為目的。

究竟這批激進示威者，為何臨門一腳突然煞車，不衝入立法會？記者現場所見，未見示威者有作出討論。有數名於煲底聚集人士亦指，不清楚示威者不衝入立會的原因，但估計因立法會內有警察，避免直接硬碰硬，因此撞爆後未有闖入的打算。

玻璃牆倒下，立法會內大批警員戒備，但最終示威者沒有闖入。(陳蕾蕾攝)

這邊戰火漸漸熄滅，下午5時許，立法會「煲底」卻有動靜，示威者轉陣往煲底，再度拆下鐵馬鐵枝，撞擊公眾入口一號玻璃門。但立法會早前已進行加固工程，玻璃後是一道鐵閘。示威者須衝破鐵閘，方可衝入立法會內。也有示威者不斷試探式向立法會停車場投擲玻璃樽等物品。現場所見，隨著遊行隊伍來到金鐘後，遊行人士不斷加入示威者行列，人數大幅增長至千人，令衝擊行動逐步升級，示威者拆走外牆數米高的圍欄、撞擊立法會議員入口玻璃門。前線示威者主要是年輕人為主，亦見有中年人加入衝擊。

示威者其後在「煲底」繼續破壞立法會玻璃門。(蔡正邦攝)

這些示威者又是何時得出共識，以衝擊立法會為目標？今晨示威者佔據龍和道、龍合道、夏慤道一帶，不斷衝擊警方防線，拉鋸戰在中午12時稍為平息，數百示威者在「煲底」聚集商議下一波行動，並揚言要「行動升級」，提出三個衝擊地點，包括一）特首林鄭月娥可能會出席、在紅磡香港體育館舉辦的「躍動大灣區慶祝香港回歸祖國22周年晚會」、二）禮賓府、三）立法會及政總。最終示威者表決後，決定以立法會為衝擊目標。他們亦曾就衝擊開始的時間爭拗，有人認為要立即衝擊，有人建議待遊行隊伍到政總一帶後，有足夠人力後方行動，但他們有「一齊傾，一齊衝，一齊承擔風險」一致的共識，並想透過衝擊逼使港府回應。

至於示威者以什麼渠道及方式商討行動細節，現場示威者指實際行動是見面時在煲底商討，而通訊軟件telegram主要用作持續更新周圍情況之用。有記者亦發現前線示威者有對講機，不斷傳遞不同地方的最新消息，記者聽到﹕「ChannelXX，現場和理非人數不斷增加，撤離路線無變，over」。