【七一遊行】自發參與沒有計劃　立會衝擊者﹕政府逼我哋做

七一的下午，立法會爆發衝擊，衝擊者以硬物猛撞立法會玻璃牆，即使泛民立法會議員多番勸喻、跪地請求，仍無阻衝擊者的決心。這場衝擊日以繼夜，至晚上不但仍未平息，更衝入佔領立法會大樓。有衝擊者坦言，政府只懂得道歉鞠躬，實際上沒表態，故選擇衝破玻璃表達心中憤怨，「唔係我哋要做，係社會（政府）逼我哋做！」下午記者問及為何不衝入立法會內，她稱「點解要衝入去？必要時就會衝！」

衝擊者以鐵馬撞玻璃門。(蔡正邦攝)

有份以鐵馬撞立法會玻璃門的黎小姐表示，所有人均是自發性參與，沒有周詳計劃，表示自己十分反對送中條例，而政府多次未有表態，只有鞠躬，「我哋只可以用和平、或者暴力方法去衝破一啲嘢（玻璃），但唔會選擇去打人。」但一旦被攻擊時，會有所反抗。

被問及為何選擇較暴力方式，她表示因爲反對修訂逃犯條例，「香港人有冇真正保護自己嘅條例？」及後又指，「真係嬲，一次又一次只係識道歉。」「點解有啲市民要衝擊？唔係我哋要做，係社會（政府）逼我哋做。」因此以此方式表達憤怒。

玻璃外牆被擊破。(蔡正邦攝)

黃先生在市民打爛玻璃期間在前線撐傘擋住鏡頭，他表示，因市民多次表達訴求無果，政府漠視，導致很多市民都感到憤怒無助，因此站出來。

他指示威者撐傘擋鏡頭並不是要阻礙採訪，而是為了保護示威者，希望他們不被「點相」，「可能好多人都唔認同我哋嘅做法，但係對上幾次咁多人上街都冇用，都唔知可以點。」

17歲仔任支援角色﹕行動是迫於無奈

17歲的Moses 與友人今日到「煲底」聚集，他們今日主要為傷者包紮及傳遞物資。他們直言今日的行動是迫於無奈，不過未有走到最前線是基於「驚同唔夠力」，所以覺得作支援會較合適。

訪問期間，有示威者企圖衝入立會，他們坦言如有人帶領衝入立法會範圍，他們亦會跟隨，「怯你就輸一世！當然唔想有受傷或者被捕啦，不過都有最壞打算。」

中五女生已作被捕的最壞打算

在立法會衝擊時，於前線支援的中五梁同學，於中學通識課堂接觸政治，於是近日均有上街遊行，「一百萬人、二百萬人出黎都係咁！」然而政府亦無動於衷，不理家人返對，於是前來支援。她表示，「邊到有需要就做邊到」，包括搬物資、傳物資等等，已有最壞打算會被捕。

她又指，認為今天示威者衝擊立法會的舉動，已是升級行動，但行動未算暴力，「因為差佬仲暴力啦！」希望政府回應訴求，現時未知下一步，唯有見步行步。