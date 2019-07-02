【逃犯條例】義載司機遇截查被捕　疑涉藏鉸剪士巴拿　警拒妻見面

警方今日（2日）凌晨於金鐘一帶驅散示威者，立法會議員譚文豪凌晨亦接獲街坊消息，指警方「瘋狂截查各種交通工具」。他及後趕至西環中山紀念公園，發現約有七部貨Van正被截查，警方當時向他表示接獲報案指可疑人士帶上頭盔等物品出現。譚文豪指，現時有一名司機涉嫌「藏有攻擊性武器」被拘留於西區警署，司機妻子要求見丈夫遭拒絕。

中山紀念公園截查車輛 司機涉「藏有攻擊性武器」​被捕

今日凌晨約2時，立法會議員譚文豪於社交媒體上表示，收到很多街坊向他求助，指警方「瘋狂截查各種交通工具」，當中包括在西環中山紀念公園設置路障。譚文豪遂趕至該處，當時有數輛警車及貨Van停泊於路邊，有警員搜查車內的物品。譚指，當時有約七部貨Van被截查，及後他詢問在場警員，警方當時向他表示接獲報案，指有可疑人士帶上頭盔等物品出現，並指警方已向被截查人士告之其權利。譚文豪呼籲警方盡快放行，又表示現時暫有一名司機被以「藏有攻擊性武器」被拘留於西區警署。

譚：「武器」為鉸剪及士巴拿 警拒司機妻見面

譚文豪傍晚約6時半接受香港01電話訪問表示，一名貨Van司機涉藏有攻擊性武器被捕，其貨Van載有頭盔等物資，據了解，警方指的武器為鉸剪及士巴拿。下午義務律師到西區警署要求為司機保釋，但警方稱要錄口供，但安排在晚上進行，譚質疑警方刻意拖延時間。另外，司機妻子今早到西區警署冀見丈夫，遭到警方拒絕。