【屯門公園】修例無期　噪音不斷　網民發起周六光復屯門公園

供人休憩的公園近年被唱歌跳舞的「大媽」佔領，音響聲浪大，附近居民不勝其擾。有網民周六（7月6日）發起「光復屯門公園」行動，由屯門新墟遊行至屯門公園，表達處理噪音滋擾等訴求。 政府向立法會提出修訂《遊樂場地規例》，擴大控方證人層面加強執法，修例原期望本月通過，但公園執法人員指在此政治氣氛下不存寄望。對於周六光復行動可能引發衝突，他們指自己「手無寸鐵」會交由警方處理。

下午三時，有市民在屯門公園放置椅子，準備傍晚演唱。（鄧栢良攝） 屯門公園不時傳出節拍強勁的音樂，加上傳媒多次拍攝到曲藝表演者在公園內接受市民的利市打賞，引起不滿噪音的市民反響，周六（7月6日）發起「光復屯門公園」遊行。據宣傳單張顯示，當日下午2時半由屯門新墟新和里遊樂場集合，3時正出發，然後沿新墟、市中心巴士路，經友愛路遊行至屯門公園。 警方接獲團體申請 警方回應01記者查詢時表示接獲一個團體通知，擬於7月6日於屯門及青山分區舉行公眾活動。警方正與有關人士溝通，向他們了解活動細節，並會按現行機制考慮是否發出不反對通知書。 就每個公眾活動，警方都會進行風險評估及進行適當部署，以確保公眾安全及公共秩序。

發起人提出四點訴求： ●處理屯門公園噪音滋擾問題 ●取締不雅、行乞之犯法活動 ●爭取各年齡層的公共空間使用權 ●正視康文署管理不善，市民投訴無門問題

屯門公園外判保安向香港01表示，知悉周六光復行動，對於可能發生衝突場面，他們表示：「都管唔到咁多。（立法會衝突）警察都後撤啦！我哋唔會做呢啲傻事。我哋真係手無寸鐵啦！」認為對他們工作沒有影響，又指如果數十人起衝突，保安數人難以匹敵。他直言日常工作與曲藝表演者「好難溝通」，在採訪期間，原本被勸喻收細音量的表演攤位，再把音量調高。

記者採訪期間，有表演者阻礙拍攝，揚言「唔delete（刪除片段）唔使出屯門公園！」又報警處理。其他市民不齒表演者所為，向公園管理人員表達不滿：「佢哋搞好多年架啦喎，忍都忍夠啦下嘛！你哋（康文署）檢討點解咁多年做唔到嘢囉，我都唔明。」管理人員解釋本年4月政府將修例建議提交立法會，立法會議員作出建議回應，康文署正處理相關建議。

表演者圍堵阻礙記者採訪期間，拉扯屯門公園管理人員。

根據現行《遊樂場地規例》，只有公園使用者可以作為控方證人作證才可作出檢討，連附近居民投訴噪音也不獲受理。康文署4月向立法會提出修訂，擴大控方證人層面，任何人包括使用者、職員、途人及附近大廈居民感到滋擾，署方便可檢控滋擾者。修例原期望本年7月通過，但公園執法人員指在此政治氣氛下不存寄望。