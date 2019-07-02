【71遊行】被質疑預先製作短片　警澄清：晚上10時02分製作

修訂《逃犯條例》草案觸發的示威行動一波未平一波又起，昨日傍晚7時許開始有示威者衝擊立法會大門，至晚上9時許，示威者成功進入立法會大樓，晚上10時20分，警方透過社交專頁發布短片，片中警察公共關係科總警司謝振中嚴厲譴責示威者，以暴力衝擊並強行非法進入立法會，又稱警方將於短時間內到立法會大樓一帶清場。惟其後有網民質疑，謝振中左手佩戴的手錶，顯示時間為下午5時許，質疑警方預先錄製片段。

昨日（1日）晚上7時許，已有示威者用鐵枝撬開立法會鐵閘，用鐵馬衝擊立法會公眾入口，及後晚上8時許，警員於立法會議員入口（2）舉起紅旗，所有警員穿上裝備，準備應對示威者衝擊，至晚上9時許，示威者成功進入立法會大樓，於會議廳內四處噴漆，包括立法會主席位置、椅背，牆上區徽亦被噴黑。

至晚上10時20分，警方透過社交專頁發布短片，片中警察公共關係科總警司謝振中指，立法會大樓被暴徒以暴力衝擊並強行非法進入，警方予以最嚴厲譴責，又稱警方將於短時間內到立法會大樓一帶清場，如遇阻礙或反抗，警方將採取適當武力。警方同時亦呼籲無關的示威者應儘快離開立法會大樓一帶。其後有網民發現片段中，謝振中左手佩戴的手錶，顯示的時間為下午5時許，質疑警方預先錄製片段。

警察公共關係科發言人表示，警方留意到昨日（1日）晚上約九時，立法會綜合大樓內被肆意破壞，警方於是作出簡報及呼籲示威者應盡快離開立法會綜合大樓一帶。有關短片並非預先錄製，而是於晚上10時02分至12分製作後，隨即上載於社交媒體播放，以向市民即時傳達訊息。