【逃犯條例】穿梭示威區　避警察送物資　義載司機：能力內付出

「每個人都可以根據自己嘅接受程度作付出！」抗爭背後總有一群默默支援的人，29歲的Tony是這場反《逃犯條例》修例草案抗爭中的義載司機，昨日（1日） 透過telegram群組的安排在立法會一帶運送物資，為示威區群眾送上水、防暴裝備、生理鹽水等。他坦言，公民抗命一定會觸犯法例，但日後若有其他行動，他仍會在能力範圍內出力。

加入自發車隊 七一為前線運送物資

Tony從事IT行業，曾經也上過前線抗爭，但自覺有私家車可以在運送物資上出一分力，因此加入了自發的車隊。Tony參與了昨日的車隊工作，主要負責運送所需物資，telegram群組有列出前線需要物資，如水、防暴裝備、生理鹽水等，他運送往現場。

示威現場不忽物資。（資料圖片）

宣布清場後未散去 物資車變「救傷車」

他憶述，612亦有參與運送物資，運入現場時沒大阻礙，但運走時卻不停「走鬼」以防被截查，但七一時出入均有困難，整天一共運了四次，其間要不斷避開警察。第一次任務是下午衝擊立法會期間，要運走立法會物資站的物資，最後一次運入物資差不多接近凌晨零時，警方已表示即將要清場，Tony遂與其他物資車決定改變計劃，改為自己的私家車改為「救傷車」，將騰空車上資物，萬一有傷者可以馬上運載到急救站。幸最後無傷者，當他打算再加入運送物資時，遇上警察路障，結果「空車」成功逃過被捕危機，但其餘三輛物資車則遭截查。

車隊靠人傳人、Telegram聯絡

義務車隊有效運送物資令運動得以進行，Tony表示車隊的運作主要是人傳人，亦有Telegram群組收發訊息，類似的士台的功能，例如哪裡需要物資車、哪裡有路障等，但他只負責運送物資到安全地方，不清楚物資來源。事後譚文豪議員為義務司機提供協助，Telegram群組亦已經解散並刪除訊息。

立法會會議廳，有示威者拉起橫額「沒有暴徒只有暴政」，並擺放特首及三名司長的黑白照，上面寫有示威者的訴求。（資料圖片／蔡正邦攝）

檢察權及對法律解釋存問題

他表示，這次運動是公民抗命，定義上一定會觸犯法例。但如果修例通過後，送上內地審判的嚴重後果，遠遠大於在香港惹上官非。他認為香港法律系統本身無問題，但法律以外如律政司檢察權、對法律的解釋有存在問題。

衝擊立法會是升級行動 市民被迫走出來

他指衝擊立法會不是單一事件，是不停升級過後的行動，是無法避免的現象。他又指每次大型示威事件都是因為內地香港法例接軌的問題。香港人想要安全既空間去生活，是香港人的底線，即使是和平遊行都無用，市民是被迫走出來的。

他坦言，「檢控係道理，不檢控是情」，反而應該說服大眾為何情在這邊，如果法律有問題就要改。他表示日後若有其他行動，都會在能力範圍內出力，每個人可以作出心理關口可接受程度的付出，相信大家可自行判斷。