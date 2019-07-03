【逃犯條例】譚文豪指被捕義載司機獲保釋　證實「毒藥」為哮喘藥

譚文豪今晨在facebook表示，被捕司機已獲保釋，警方所指的「管有第一部毒藥」只是哮喘藥。

義載男司機被捕 妻求見丈夫被拒

7.1遊行演變成衝擊立法會，警方於清場後被指「瘋狂截查各種交通工具」，立法會議員譚文豪透露，他趕至西環中山紀念公園時，發現七輛客貨車被警方截查。據悉，其中一名義載男司機被捕，其妻事後要求與丈夫見面時，遭警方拒絕。

警方：車內檢頭盔口罩 疑第一部毒藥

警方昨（2日）晚約10時回覆指，凌晨約3時接報，有人於西區東邊街北一公園形跡可疑。人員到場發現數輛貨車停泊上址，並在其中一架車內，檢獲一批剪刀、鎅刀、六角匙、頭盔、口罩、手套、工業用梳打粉及懷疑第一部毒藥，一名姓劉（35歲）男司機，涉嫌「藏有工具可作非法用途」及「管有第一部毒藥」被捕，交由西區警區刑事調查隊跟進。

譚文豪證事主「管有第一部毒藥」為哮喘藥

至今日凌晨一時許，譚文豪再於facebook專頁更新，表示與義務律師陪同該名被捕司機，錄取口供及配合警方搜屋。至今晨1時成功保釋。譚文豪帖文批評警方，該名司機最初指控「藏有攻擊性武器」，其後改為「藏有工具可作非法用途」，實際檢獲的為鉸剪、鎅刀等物品，證實「毒藥」為哮喘藥。譚於facebook帖文表示：「唔講我仲以為警方搗破，咩金三角毒梟販毒大案囉？」