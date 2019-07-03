【珍惜生命】影音男店東膠袋笠頭尋死　妻子揭發為時已晚

周三（7月3日）凌晨零時許，一名50餘歲中年男子，被發現倒臥於深水埗長沙灣道263B地下一間影音店內，頭部被白色膠袋圍封，不省人事。救護員趕抵立即將事主送往明愛醫院，惜經搶救後終告不治。警方初時接報有人意外受傷，但事後檢獲遺書，相信事主自尋短見，現正調查事件。

消息稱，涉案影音店由事主夫婦合力經營，男死者為人沉默，鮮有向妻子提及私事。昨晚（2日）8時許，妻子先行離去，返回附近住所，兩小時後她亦曾致電丈夫，提醒他已到下班時間。

惟至今晨零時許，男事主遲遲未歸，妻子致電無果下，立即返舖查看，開啟半閘後，即赫見丈夫以白色膠袋笠頭，並用膠紙圍封周邊，店內留有一張寫有「報警999」的字條，她立即高聲呼救，驚動途人代為報警，可惜為時已晚。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626