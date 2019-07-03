【珍惜生命】男子fb留遺言稱太古廣場企跳　議員網民兵分多路尋人

周三（7月3日）凌晨4時許，警方接獲報案，指一名男子在個人facebook發帖對政府表示不滿，並揚言要在金鐘太古廣場跳樓尋死。警方及消防員趕抵搜索，但未有發現，事後收隊離場，案件暫時「求警協助」處理，現正調查事件。搜索期間，約5名網民趕往太古廣場了解事件。

議員、社工到場了解

據悉，立法會議員鄺俊宇、譚文豪及公民黨前主席余若薇到太古廣場正嘗試接觸該名男子。協青社外展社工於今日凌晨時份抵太古廣場了解事件，指警方曾到場備案，有多名熱心網民到附近不同地點視察，惟暫時仍未能接觸該名男子。

社民連副主席周諾恆表示，昨日凌晨得悉消息，今早到場望可幫忙，他表示仍有很多議題需要大家去幫忙，包括「殘疾人士、外傭姐姐、甚至明日大嶼。」希望大家勿放生命，堅持並於各個議題方面協助爭取。

另外，「文宣組」製圖，呼籲市民到太古廣場一帶，「如果找到類似的人，請抱緊他」，又列出多項該名男子可能特徵。

兵分多路自發尋人 網民：呢個世界冇絕望既！

至今日8時起，有數十名網民到金鐘太古廣場一帶尋人，他們兵分多路，到力寶往高等法院天橋、往添馬公園天橋、中信大廈及中銀天橋等高位視察。

28歲的Anleta表示，今早六點多特意到場搜尋事主，自己看facebook得悉事件，現時金鐘各處均有義工駐守，相信多達二十至三十個位置，各人主要以二至三人一組行動。她表示自己曾有家人因病選擇輕生，因此明白對方的心態，認為對方願意透露行蹤，即仍有機會「猛一猛」，又認為現時網上太多資訊「眼見既野先係真實，所以我要出黎睇（幫手）」。「唔係一個人去打開呢個可能性（反修例），而係好多人一齊去打開！」

吳小姐約八時到場，本來要在附近上班亦立即向老闆表示，疑有人企跳欲前來幫忙尋人，老闆亦接受。她表示現在十分擔心，「人命唔可以再少一個。」不希望鼓勵自殺事件。於天橋位置搜索的盧生表示，昨晚看見網上消息，遂今早六點立即到場協助搜索事主。他表示「咩都好，生命一定擺第一位先。」「呢個世界冇絕望既！」

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626