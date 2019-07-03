【立法會衝擊】警方聯政府化驗師搜證　套取指模、3D激光掃描鑑證

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其間探員進行指模鑑證丶DNA鑑證丶三維激光掃描等全方位搜證。（「香港警察 Hong Kong Police」 fb圖片）

O記探員立法會搜證　出動3D激光掃描

昨日（7月2日）警方有組織及三合會罪案調查科，鑑證科聯同政府化驗所人員，立法會大樓內進行搜證。其間探員進行指模鑑證丶DNA鑑證丶三維激光掃描等全方位搜證。可見探員於大樓的玻璃及議員枱面等位置，進行搜證工作。警方表示，對於所有非法行為，必定會跟進到底，並將暴徒繩之於法。

7.1示威者衝立法會　大樓多處遭受衝擊​

事發在七月一日，大批示威者衝入立法會，其間有人用噴漆弄污牆身及區徽。立法會內多處遭受衝擊，包括立法會主席梁君彥的掛牆照片，被示威者掉在地上及用腳踐踏。昨日（7月2日）立法會被警方定為「罪案現場」封鎖，多個出入口有警員駐守。其後探員於立法會帶走大批證物，包括頭盔，紙皮，以及懷疑與衝突有關的鐵網，其中一塊鐵板染有血迹。

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事發在七月一日，大批示威者衝入立法會，其間有人用噴漆弄污牆身及區徽。立法會內多處遭受衝擊，包括立法會主席梁君彥的掛牆照片，被示威者掉在地上及用腳踐踏。昨日（7月2日）立法會被警方定為「罪案現場」封鎖，多個出入口有警員駐守。其後探員於立法會帶走大批證物，包括頭盔，紙皮，以及懷疑與衝突有關的鐵網，其中一塊鐵板染有血迹。

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