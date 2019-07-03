【立法會衝擊】議助黃之鋒再被拒入立法會　警套指模3D掃描搜證

立法會議員林卓廷今（3日）早上9時許返回立法會大樓，惟除議員外，其他職員則未能進入立法會，而議員亦不能長時間逗留在立法會大樓內。林卓廷指，事發當晚（7月1日）他在立法會大樓內勸喻示威者離開，其間因大樓停電，因此民主黨位於9樓辦公室的讀卡器未能運作，加上門鎖未有被撬過的痕跡，相信未有人闖入及破壞。林卓廷希望警方完成搜證後能盡快解封大樓，甚至能先解封示威者未有進入的樓層，以免影響議員辦事處的運作。

議助黃之鋒再被拒入立法會。（鄧柏良攝）

（鄧柏良攝）

議助黃之鋒進入立法會再被拒

早上10時，多名港燈公司職員進入立法會大樓檢查電力供應。而大樓內外均安排軍裝警員當值。至早上11時，黃之鋒以區諾軒議員助理身份欲進入立法會被拒，佢原本打算內進取回私人物品。他形容警察接管立會大樓後，尤如新警察總部，不明六樓以上未受破壞，為何拒絕議員助理內進辦工。黃之鋒稱，不同政黨都指其辦事處並未有示威者闖入，他希望警方能盡快解封議員辦事處樓層，以方便職員工作。

黃之鋒昨（2日）亦遭警方拒進入立法會。警員指議員助理需有議員陪同才能進入，在旁的立法會議員梁繼昌道可陪同黃之鋒內進，惟警員以黃並非梁繼昌辦事處的職員為由拒絕。