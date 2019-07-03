【1560萬劫案】五賊皇崗巴士站圖劫過關男　警方Hit Team截車拉人

周三（3日）早上七時許，五名劫匪於皇崗邊境巴士站，策劃行劫一名攜有200萬美元（約1560萬港元）過關事主，警方刑事情報科「Hit team」探員一早埋伏，於劫匪「落手」前展開追捕。追至落馬洲迴旋處對開，探員車輛左右包抄截車，劫匪亦棄車逃亡，四人當場被捕，另一人於皇崗落網。被捕的四男一女疑犯被帶上警車。據知事主並沒有財物損失。
警方封鎖場調查案件，探員於落馬洲迴旋處對開草叢，撿獲一把電槍及利刀，懷疑與案件有關。（蔡正邦攝）
事件共有五名疑犯被捕，經初步調查，相信疑犯涉及一宗200萬美元（拆約1560萬港元）的劫案，據知事主並沒有財物損失。（蔡正邦攝）
五賊邊境「黃巴站」埋伏 圖劫200萬美元
今日（3日）早上七時許，落馬洲迴旋處近古洞路，有警方車輛截停一輛私家車，探員即場拘捕四名疑犯，他們涉嫌策劃於皇崗邊境黃巴站行劫，其後事敗逃亡。據現場消息指，警方刑事情報科「Hit team」探員早前接獲線報，落馬洲管制站對「黃巴站」埋伏。當時數名疑犯準備向事主埋手，企圖劫去其200萬美元（約1560萬港元）財物。
Hit team探員展開追截 四賊棄車逃亡被捕
其間，Hit team 探員上前阻止，疑犯未有搶劫便就駕車離開，賊車駛至落馬洲迴旋處對開位置時，警方的客貨車及貨車左右包抄，賊人私家車被兩車「閘住」截停，釀成三車相撞。私家車四名疑犯，立即棄車逃亡，有三人被探員當場制服。另一疑犯橫跨公路行車線，向古洞方向逃亡近數百米，仍被逃警員追截，當場被捕。四名被捕疑犯被鎖上手銬及黑布蒙頭，之後帶上警車調查。
警檢電槍及利刀 事主無財物損失 五人被捕
之後探員於皇崗邊境黃巴站，再拘捕一名疑犯，當時他位於事主附近位置。事件共有五名疑犯被捕，包括四男一女。警方封鎖場調查案件，探員於落馬洲迴旋處對開草叢，撿獲一把電槍及利刀，懷疑與案件有關。經初步調查，相信疑犯涉及一宗200萬美元（約1560萬港元）的劫案，據知事主並沒有財物損失。
警方刑事情報科「Hit Team」神出鬼沒
警方「Hit Team」神出鬼沒 重擊疑犯
根據資料顯示，綽號「攻擊隊」，又稱「Hit Team」，屬於行動支援組的第3支隊(D3)，為狗仔隊的「兄弟隊」。據知Hit Team分為6小隊，合共約40人。由於早年狗仔隊跟蹤對象包括火力強大的悍匪，為保護人員安全，警方高層在1990年代中期成立Hit Team，由退役的飛虎隊、機場特警及保護要人組(俗稱G4)中招募人手，負責支援及保護進行危險跟蹤任務的狗仔隊，執行高危險性拘捕。
Hit Team 比飛虎隊更神秘
Hit Team人員擅長使用長短槍械，搏擊技術出眾，平日行動時匿藏在密斗貨車中，當指揮官發號施令時，便會即時現身重擊疑犯，隨時要與悍匪駁火，完成任務後迅即撤離，交由尾隨而至的探員善後。由於他們神出鬼沒，極少在公眾露面，被指較「飛虎隊」更為神秘。